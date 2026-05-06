США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении конфликта: Axios

По данным Axios, ссылающегося на слова двух американских чиновников и двух других источников, меморандум состоит всего из одной страницы.

США ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым пунктам в течение ближайших 48 часов. Пока ничего не согласовано, но источники говорят, что стороны еще никогда не были так близки к соглашению.

Соглашение предполагает, что Иран обязуется ввести мораторий на обогащение урана, США соглашаются снять санкции и разблокировать миллиарды замороженных иранских средств, обе стороны снимают ограничения на транзит через Ормузский пролив.

Многие из условий, изложенных в меморандуме, будут зависеть от достижения окончательного соглашения, что оставляет открытой возможность возобновления войны или нынешнего неопределенного состояния, когда боевые действия прекратились, но долгосрочное решение не выработано.

В Вашингтоне, как напоминает Axios, уже неоднократно выражали оптимизм по поводу заключения соглашения в ходе предыдущих раундов переговоров и во время текущей войны, но достичь его пока так и не удалось. Сейчас, однако, два американских чиновника заявили, что решение президента Трампа отказаться от недавно объявленной операции в Ормузском проливе и избежать срыва хрупкого перемирия стало следствием прогресса в переговорах.

При этом Белый дом считает, что иранское руководство расколото и достичь консенсуса между различными его фракциями может быть сложно. Некоторые американские чиновники по-прежнему скептически оценивают перспективы достижения даже первоначальной договоренности.

О чем предполагается договориться

Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают Меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов с несколькими иранскими чиновниками, как напрямую, так и через посредников, сообщает Axios.

По данным издания, меморандум провозгласит окончание войны в регионе и начало 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и снятии американских санкций с Тегерана. Эти переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве.

По словам одного из американских чиновников, в течение этого 30-дневного периода ограничения Ирана на судоходство через пролив и морская блокада США будут постепенно сняты.

Если переговоры провалятся, американские войска смогут восстановить блокаду или возобновить военные действия.

Продолжительность моратория на обогащение урана является предметом активных переговоров: три источника утверждают, что он составит не менее 12 лет, а один считает, что вероятным результатом будет 15 лет. Ранее Иран предложил 5-летний мораторий на обогащение, а США требовали 20 лет.

США хотят включить в соглашение положение, согласно которому любое нарушение Ираном условий по обогащению удлинит срок моратория, сообщил источник. По истечении этого срока Иран сможет обогащать уран до низкого уровня в 3,67%.

В меморандуме Иран обязуется не стремиться к созданию ядерного оружия, а также соблюдать усиленный режим инспекций, включая внеплановые проверки со стороны инспекторов ООН. По словам американского чиновника, стороны обсуждают пункт, согласно которому Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты.

Axios также сообщает со ссылкой на два источника, что Иран согласится вывезти из страны свой высокообогащенный уран. Это одно из ключевых требований США, и Тегеран раньше на это не соглашался. Возможно, уран вывезут прямо в США.

В рамках меморандума США обязуются постепенно снимать введенные против Ирана санкции и разблокировать миллиарды долларов иранских средств, замороженных по всему миру.

Пролив по-прежнему заблокирован

Ранее Дональд Трамп приостановил продолжавшуюся три дня военно-морскую операцию по открытию Ормузского пролива, из-за которой прервалось действовавшее почти месяц перемирие. Объявляя о приостановке миссии, Трамп сослался на «значительный прогресс» в переговорах с Ираном, не приведя подробностей.

«Мы взаимно согласились, что, хотя блокада останется в полной силе и действии, „Проект Свобода“ (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, можно ли завершить и подписать соглашение», — написал Трамп в своей социальной сети.

До того, как Трамп объявил о приостановке «Проекта Свобода», госсекретарь Марко Рубио провел брифинг в Белом доме, на котором подтвердил, что операция «Эпическая ярость» — так называлась воздушная кампания США и Израиля против Ирана — завершилась.

«Операция „Эпическая ярость“ завершена. Мы достигли целей этой операции», — сказал Рубио, добавив, что наступательная фаза войны с Ираном закончилась.

Рубио заявил, что теперь Трамп предпочел бы достичь соглашения с Ираном, включая меморандум о взаимопонимании о том, как можно полностью открыть Ормузский пролив. «Это путь, который он предпочитает. Пока что это не тот путь, который выбрал Иран», — сказал Рубио.

Объявленный в воскресенье «Проект Свобода» Трампа пока не помог оживить судоходство в Ормузском проливе, но спровоцировал новую волну иранских ударов по судам в проливе и по целям в соседних странах.

Иранские дроны и ракеты поразили несколько судов в проливе и его окрестностях, в том числе южнокорейское грузовое судно, сообщившее о взрыве в машинном отделении.

В среду французская судоходная компания сообщила, что накануне в проливе был атакован один из ее контейнеровозов, и что раненые члены экипажа были эвакуированы.

Тегеран также неоднократно наносил удары по целям в ОАЭ, в том числе по единственному крупному нефтяному порту Эмиратов на побережье за проливом, наличие которого позволяло экспортировать какую-то часть нефти без прохождения пролива.

ВМС США заявили, что в понедельник поразили несколько иранских катеров.

После публикации Трампа о приостановке операции фьючерсы на нефть марки Brent упали примерно на 1,7%, до уровня ниже 108 долларов за баррель.

Трамп неоднократно заявлял, что военный потенциал Ирана уничтожен. Во вторник в Овальном кабинете он заявил журналистам, что иранские вооруженные силы теперь способны только «стрелять из рогаток», а Тегеран хочет мира, хотя на публике продолжает выступать с угрозами.

Этот конфликт политически невыгоден администрации Трампа в преддверии важнейших промежуточных выборов в ноябре этого года, поскольку рост цен на бензин бьет по карману избирателей.

Китай призывает как можно скорее открыть пролив

В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Китае, не упомянул последние заявления Трампа, но сказал, что Тегеран настаивает на «справедливом и всеобъемлющем соглашении».

Аракчи также сообщил в социальной сети, что он поговорил по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии и подчеркнул важность дипломатических контактов между странами региона для предотвращения эскалации конфликта.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с Аракчи призвал «как можно скорее» возобновить движение судов через Ормузский пролив.

Ван И добавил, что Пекин готов содействовать снижению напряженности, и отметил, что Китай высоко оценивает приверженность Ирана не разрабатывать ядерное оружие, сообщили китайские государственные СМИ.

«Китай считает, что достижение всеобъемлющего прекращения огня является неотложной приоритетной задачей, в то время как возобновление военных действий было бы еще более нежелательным», — заявил Ван И.

Встреча состоялась за неделю до запланированного саммита президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого они, вероятно, обсудят конфликт в Иране и возобновление судоходства в проливе.