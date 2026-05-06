Сотни тысяч мальков лосося и форели выпускают в Даугаву (ФОТО)

© LETA 6 мая, 2026 17:46

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в устье реки Даугава будет выпущено более 500 000 годовалых лососей и более 50 000 мальков морской форели, сообщила компания «Латэнерго».

Компания сообщает, что каждый год в первые недели мая в реку Даугава вблизи Мангальсалы выпускают мальков лосося и морской форели, что осуществляется в рамках программы Latvenergo по восстановлению рыбных ресурсов.

Мальки лосося и морской форели были выращены на рыбоводных фермах Томе и Доул Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды «Биор».

В то же время, уже несколько лет молодь лосося и форели метят, отрезая ей жировые плавники перед выпуском. Это помогает специалистам и рыболовам отличать взрослых лососей, выращенных на фермах, от тех, которые нерестились и развивались естественным образом в реках. Это позволяет специалистам проводить исследования того, сколько выпущенных мальков возвращается в реки для нереста после двух-трех лет в море.

Средний вес малька лосося достигает 35 граммов, вес морской форели — 20 граммов, а вес двухлетней морской форели — 100 граммов.

Ежегодно в водоемы бассейна Даугавы выпускается в общей сложности не менее 6,3 миллиона мальков и личинок различных видов рыб. Выпуск мальков миноги запланирован на начало лета 2026 года, а летнего судака и вимбы — на июль и август.

Ежегодно в реку Даугава и ее бассейн выпускают мальков рыб в научно обоснованном видовом составе и количестве. Выращивание рыбных ресурсов в реке Даугава и ее бассейне осуществляется в соответствии с решением Государственной службы охраны окружающей среды по программе «Биор».

Ежегодная сумма компенсаций, выплачиваемых компанией Latvenergo в рамках программы восстановления рыбных ресурсов, составляет более 1,29 миллиона евро.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

