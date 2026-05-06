Сотни тысяч мальков лосося и форели выпускают в Даугаву (ФОТО)

Компания сообщает, что каждый год в первые недели мая в реку Даугава вблизи Мангальсалы выпускают мальков лосося и морской форели, что осуществляется в рамках программы Latvenergo по восстановлению рыбных ресурсов.

Мальки лосося и морской форели были выращены на рыбоводных фермах Томе и Доул Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды «Биор».

В то же время, уже несколько лет молодь лосося и форели метят, отрезая ей жировые плавники перед выпуском. Это помогает специалистам и рыболовам отличать взрослых лососей, выращенных на фермах, от тех, которые нерестились и развивались естественным образом в реках. Это позволяет специалистам проводить исследования того, сколько выпущенных мальков возвращается в реки для нереста после двух-трех лет в море.

Средний вес малька лосося достигает 35 граммов, вес морской форели — 20 граммов, а вес двухлетней морской форели — 100 граммов.

Ежегодно в водоемы бассейна Даугавы выпускается в общей сложности не менее 6,3 миллиона мальков и личинок различных видов рыб. Выпуск мальков миноги запланирован на начало лета 2026 года, а летнего судака и вимбы — на июль и август.

Ежегодно в реку Даугава и ее бассейн выпускают мальков рыб в научно обоснованном видовом составе и количестве. Выращивание рыбных ресурсов в реке Даугава и ее бассейне осуществляется в соответствии с решением Государственной службы охраны окружающей среды по программе «Биор».

Ежегодная сумма компенсаций, выплачиваемых компанией Latvenergo в рамках программы восстановления рыбных ресурсов, составляет более 1,29 миллиона евро.