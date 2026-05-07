Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
За «гостевую парковку» оштрафуют? Новшество в рижских микрорайонах (3)

Редакция PRESS 7 мая, 2026 12:23

Выбор редакции 3 комментариев

Муниципальная полиция Риги больше не проверяет – имеют ли припаркованные во дворах автомобили разрешение находиться на этой территории, сообщили в Рижском домоуправлении (Rīgas namu pārvaldnieks, RNP), пишет BB.LV.

Ранее полиция проверяла, размещено ли в окне автомобиля действующее разрешение на парковку, выданное RNP. С 31 марта полиция больше не обращает внимания на размещённые в окне разрешения, а проверяет, была ли заранее подана информация о конкретном государственном номерном знаке автомобиля.

Разработанные Министерством сообщения изменения были приняты Кабинетом министров 24 марта и вступили в силу 31 марта без переходного периода, поэтому у управляющей организации не было достаточно времени для подготовки и передачи необходимой информации полиции.

В настоящее время Rīgas namu pārvaldnieks постепенно передаёт муниципальной полиции списки номерных знаков для тех домов, где жители приняли решение, что автомобили могут находиться во дворе только при наличии разрешений.

В большинстве домов, где решено регулировать парковку, на одну квартиру предусмотрено два разрешения — постоянное для одного конкретного автомобиля с зарегистрированным номерным знаком и одно «гостевое разрешение» для ещё одного автомобиля независимо от его номера.

На данный момент «гостевые разрешения» недействительны, поскольку новые правила предусматривают, что полиция учитывает только конкретные номерные знаки автомобилей.

Отметим, что за эти «гостевые разрешения» рижане заплатили свои деньги.

И последнее. Если оштрафуют, то на полицию жаловаться не надо. Надо обижаться на соседей: муниципальная полиция проверяет припаркованные во дворах автомобили исключительно по вызову жителей, а не по собственной инициативе.

Комментарии (3)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (3)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (3)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (3)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

