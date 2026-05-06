Проесть пенсию в молодости, а как жить после? Политолог — о «пенсионном» референдуме

Политолог считает, что предложения разрешить гражданам снимать сбережения из пенсионной системы следует рассматривать с осторожностью, поскольку они могут иметь значительные долгосрочные последствия для финансовой безопасности людей в пожилом возрасте.

Она отметила, что поддержание пенсионной системы — это обязанность государства, гарантирующая гражданам средства к существованию в периоды, когда они больше не могут работать. По мнению политолога, в краткосрочной перспективе возможность снятия накопленных средств может показаться привлекательной для части общества, особенно в предвыборный период, однако люди не всегда осознают долгосрочные последствия таких решений.

Она привела в пример опыт Эстонии и Литвы, где некоторые жители использовали свои пенсионные накопления после снятия средств для краткосрочных нужд или развлечений, а не для долгосрочных инвестиций. Она считает, что если такой вариант вообще рассматривать, он должен быть доступен только в особых случаях, например, для покрытия расходов на здравоохранение.

Политолог отметила, что не все финансовые решения можно полностью оставить на усмотрение граждан. В качестве примера она привела налоговую систему, в которой у общества нет выбора, платить налоги или нет, поскольку они необходимы для поддержания финансовой системы государства.

Комментируя возможность проведения референдума по подобной инициативе, Метла-Розентале отметила, что в последние годы референдумы в Латвии редко удавались. Она напомнила, что обычно необходимое количество подписей собирается только по вопросам, которые вызывают широкий резонанс и особенно чувствительны для общества.

Политолог также отметила, что процесс выдвижения предложения о проведении референдума сложен и занимает много времени, поэтому маловероятно, что его удастся реализовать до следующих выборов в Сейм. По ее мнению, эта инициатива скорее могла бы послужить инструментом привлечения внимания в предвыборный период.

В то же время она признает, что такое предложение может заинтересовать часть общества, особенно людей, которые хотели бы использовать свои пенсионные накопления для улучшения качества жизни в краткосрочной перспективе.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать представленный проект закона «Поправки к Закону о государственных пенсиях», что означает, что инициаторы инициативы смогут начать сбор подписей для проведения референдума.

Решение ЦИК было принято после оценки соответствия представленного законопроекта требованиям, изложенным в нормативных актах, касающимся формы и содержания. Закон предусматривает, что после регистрации инициативы можно начать сбор подписей избирателей для обеспечения необходимой поддержки для дальнейшего продвижения законопроекта в течение определенного периода времени.

Законопроект предусматривает изменения в государственной пенсионной системе или системе пенсионного обеспечения второго уровня, включая расширение возможностей для граждан распоряжаться накопленным капиталом. Среди предлагаемых решений — возможность для участников системы пенсионного обеспечения второго уровня получать накопленный капитал полностью или частично до достижения пенсионного возраста в определенных случаях.

Согласно нормативно-правовой базе, если законопроект получает поддержку не менее одной десятой части избирателей в ходе сбора подписей, он представляется Президенту Республики, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не принимает законопроект без изменений, вопрос выносится на референдум.

Центральная избирательная комиссия указывает, что дальнейшее развитие процесса будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимую поддержку избирателей в ходе сбора подписей.

Жители смогут подписать инициативу в электронном виде на портале "Latvija.lv", пройдя аутентификацию с помощью защищенного средства, а также лично в специально отведенных пунктах сбора подписей в Латвии, информация о которых будет опубликована Центральной избирательной комиссией. Сбор подписей будет продолжаться до одного года с даты регистрации инициативы.