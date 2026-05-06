Проесть пенсию в молодости, а как жить после? Политолог — о «пенсионном» референдуме

© LETA 6 мая, 2026 21:00

Инициатива проведения референдума о возможности снятия пенсионных накоплений, скорее всего, не сможет собрать необходимое количество подписей, но в то же время такая идея может послужить способом привлечения внимания избирателей в предвыборный период. Такое мнение высказала в интервью LETA Лелде Метла-Розентале, преподаватель факультета социальных наук Рижского университета им. Страдиня, политолог.

Политолог считает, что предложения разрешить гражданам снимать сбережения из пенсионной системы следует рассматривать с осторожностью, поскольку они могут иметь значительные долгосрочные последствия для финансовой безопасности людей в пожилом возрасте.

Она отметила, что поддержание пенсионной системы — это обязанность государства, гарантирующая гражданам средства к существованию в периоды, когда они больше не могут работать. По мнению политолога, в краткосрочной перспективе возможность снятия накопленных средств может показаться привлекательной для части общества, особенно в предвыборный период, однако люди не всегда осознают долгосрочные последствия таких решений.

Она привела в пример опыт Эстонии и Литвы, где некоторые жители использовали свои пенсионные накопления после снятия средств для краткосрочных нужд или развлечений, а не для долгосрочных инвестиций. Она считает, что если такой вариант вообще рассматривать, он должен быть доступен только в особых случаях, например, для покрытия расходов на здравоохранение.

Политолог отметила, что не все финансовые решения можно полностью оставить на усмотрение граждан. В качестве примера она привела налоговую систему, в которой у общества нет выбора, платить налоги или нет, поскольку они необходимы для поддержания финансовой системы государства.

Комментируя возможность проведения референдума по подобной инициативе, Метла-Розентале отметила, что в последние годы референдумы в Латвии редко удавались. Она напомнила, что обычно необходимое количество подписей собирается только по вопросам, которые вызывают широкий резонанс и особенно чувствительны для общества.

Политолог также отметила, что процесс выдвижения предложения о проведении референдума сложен и занимает много времени, поэтому маловероятно, что его удастся реализовать до следующих выборов в Сейм. По ее мнению, эта инициатива скорее могла бы послужить инструментом привлечения внимания в предвыборный период.

В то же время она признает, что такое предложение может заинтересовать часть общества, особенно людей, которые хотели бы использовать свои пенсионные накопления для улучшения качества жизни в краткосрочной перспективе.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать представленный проект закона «Поправки к Закону о государственных пенсиях», что означает, что инициаторы инициативы смогут начать сбор подписей для проведения референдума.

Решение ЦИК было принято после оценки соответствия представленного законопроекта требованиям, изложенным в нормативных актах, касающимся формы и содержания. Закон предусматривает, что после регистрации инициативы можно начать сбор подписей избирателей для обеспечения необходимой поддержки для дальнейшего продвижения законопроекта в течение определенного периода времени.

Законопроект предусматривает изменения в государственной пенсионной системе или системе пенсионного обеспечения второго уровня, включая расширение возможностей для граждан распоряжаться накопленным капиталом. Среди предлагаемых решений — возможность для участников системы пенсионного обеспечения второго уровня получать накопленный капитал полностью или частично до достижения пенсионного возраста в определенных случаях.

Согласно нормативно-правовой базе, если законопроект получает поддержку не менее одной десятой части избирателей в ходе сбора подписей, он представляется Президенту Республики, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не принимает законопроект без изменений, вопрос выносится на референдум.

Центральная избирательная комиссия указывает, что дальнейшее развитие процесса будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимую поддержку избирателей в ходе сбора подписей.

Жители смогут подписать инициативу в электронном виде на портале "Latvija.lv", пройдя аутентификацию с помощью защищенного средства, а также лично в специально отведенных пунктах сбора подписей в Латвии, информация о которых будет опубликована Центральной избирательной комиссией. Сбор подписей будет продолжаться до одного года с даты регистрации инициативы.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

