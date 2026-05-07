Водителю резко стало плохо? 15-й троллейбус в Риге жёстко врезался в столб

Опросив очевидцев и оценив ситуацию на месте, корреспонденты делают вывод, что многим окружающим повезло, что авария не вызвала более тяжёлых последствий.

Бетонный фонарный столб разбил лобовое стекло троллейбуса. Учитывая, что в тот момент троллейбус находился на маршруте, вероятно, пятнадцатый троллейбус только что отъехал от остановки на улице Булту, но, проехав всего несколько метров, врезался в столб.

«В настоящее время выясняются причины аварии, а также выявляются неисправности троллейбуса. Согласно текущей версии, причиной аварии могло стать внезапное ухудшение состояния здоровья водителя. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал», — сообщает Байба Барташевича-Фелдмане, представитель организации «Ригас сатикме».

Другой водитель троллейбуса компании "Rīgas satiksme" также слышал, что состояние здоровья водителя резко ухудшилось, поэтому она не смогла справиться с управлением транспортным средством.

После столкновения несколько троллейбусов на этом маршруте временно прекратили обслуживание пассажиров.

