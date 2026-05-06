Эпоха дешёвых телефонов заканчивается: ИИ забрал себе всю память

Производители техники всё чаще поднимают цены и убирают из продажи самые дешёвые модели. Причина не только в новых функциях и красивых экранах. Один из главных виновников — память.

Та самая память, без которой не работает почти ничего: смартфоны, ноутбуки, планшеты, игровые консоли, серверы и центры обработки данных.

Проблема в том, что ИИ требует огромного количества специальных чипов памяти. Крупные технологические компании строят дата-центры, закупают оборудование на годы вперёд и фактически конкурируют за одни и те же производственные мощности с обычными потребительскими устройствами.

В результате память дорожает, а производителям становится всё труднее выпускать дешёвые гаджеты с нормальными характеристиками.

Особенно уязвимы бюджетные телефоны и ноутбуки. В дорогом устройстве рост цены компонентов ещё можно частично спрятать. А в дешёвом ноутбуке за несколько сотен евро каждый дополнительный модуль памяти сразу бьёт по конечной цене.

Поэтому покупатель может увидеть сразу два неприятных варианта: либо устройство станет дороже, либо за те же деньги он получит меньше памяти и более слабую комплектацию.

Под ударом могут оказаться не только ноутбуки и смартфоны. Игровые приставки тоже используют память и накопители, а значит, их цена тоже зависит от того, что происходит на рынке чипов.

Самое странное в этой истории — обычный человек может вообще не пользоваться ИИ каждый день. Он может не писать запросы чат-ботам, не генерировать картинки и не строить нейросети. Но всё равно заплатит больше, потому что где-то в мире дата-центры скупают память для искусственного интеллекта.

Долгое время техника постепенно становилась доступнее: вчерашние дорогие функции переходили в средний сегмент, а потом и в бюджетные модели. Теперь этот привычный путь может затормозиться.

Новый телефон за разумные деньги, простой ноутбук для учёбы или недорогая приставка могут стать не такими уж недорогими.

И получается довольно современная картина: ИИ обещал сделать будущее умнее, а начал с того, что сделал дороже обычный ноутбук.

