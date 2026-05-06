Возможен ливень: погода на четверг

Небо будет преимущественно облачным. Подует умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха понизится до +3…+7 градусов.

Днём местами возможен небольшой дождь, в юго-восточных районах страны не исключены грозовые ливни. Сохранится значительная облачность, более солнечным день будет в Северном Курземе.

При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха в четверг поднимется до +8…+14 градусов.

В Риге ночью пройдёт дождь, возможен ливень, а днём значительных осадков не ожидается, небо будет преимущественно облачным. Подует умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, днём будет колебаться около +10 градусов.