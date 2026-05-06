Предлагает продлить срок действия удостоверения «Почетная семья»

6 мая, 2026 13:59

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам обратится к правительству и ответственным министерствам с призывом продлить срок действия удостоверения "Почетная семья", обеспечив его для более широкого круга многодетных семей.

В среду комиссия рассмотрела коллективное заявление, подписанное 10 485 гражданами Латвии, с призывом присвоить статус "Почетная семья" родителям пожизненно "в благодарность за вклад в воспроизводство латвийского народа". Представитель инициативы - многодетная мать Инта Лайминя - на заседании заявила, что семьи ценят оказываемую государством поддержку. В то же время она указала на трудности, с которыми сталкиваются многодетные родители, в том числе в старости, когда многие пожилые люди подвержены риску бедности - по ее словам, поддержка по карте "Почетная семья" стала бы для них хорошим подспорьем.

"Хотелось бы увидеть того смелого министра, который выступит против этой инициативы", - заявил на заседании парламентский секретарь Министерства благосостояния Крист Берганс-Бергис.

На следующей неделе правительство может рассмотреть поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают возможность для многодетных семей использовать удостоверение "Почетная семья" и предоставляемые им льготы до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он продолжает учебу.

Дискуссии по этому вопросу будут продолжены, так как расширение поддержки может "отпугнуть" партнеров по сотрудничеству из частного сектора, которые предоставляют различные скидки владельцам карт, отметил Берганс-Бергис. В настоящее время поддержку "Почетным семьям" предлагают 640 предпринимателей.

Кроме того, такие изменения могут оказать значительное влияние на бюджет Министерства сообщения, поскольку семьям необходимо обеспечить скидки на проезд в региональном общественном транспорте, прозвучало на заседании. Конкретные затраты во время заседания названы не были.

Депутат от оппозиции Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) предложил продлить срок действия удостоверения "Почетная семья" для более широкого круга многодетных семей. По его мнению, несправедливо, что упомянутые Бергансом-Бергисом поправки вступят в силу только со следующего года: это означает, что семьи, в которых младший ребенок достигнет совершеннолетия, например, в декабре этого года, потеряют этот статус. Поэтому, по мнению Дзинтарса, необходимо создать механизм, который позволил бы сохранить статус для более широкого круга семей.

Комиссия решила призвать Кабмин дать оценку инициативе и предложить возможные решения. Председатель комиссии Андрис Берзиньш (СЗК) призвал Латвийскую конфедерацию работодателей помочь собрать информацию от коммерсантов о том, готовы ли они и в каком объеме продолжать участвовать в программе поддержки, если число потенциальных получателей скидок увеличится.

Как сообщалось, 1 декабря прошлого года на общественное обсуждение были переданы поправки к правилам Кабмина о расширении круга получателей государственной программы поддержки "Почетная семья" путем обеспечения возможности для многодетных семей использовать удостоверение "Почетная семья" и предоставляемые им льготы до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет.

Расширение круга получателей предусмотрено для многодетных семей, которым удостоверение "Почетная семья" уже присвоено, а также для тех, кто будет претендовать на него в будущем.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

