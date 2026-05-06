Предлагает продлить срок действия удостоверения «Почетная семья»

В среду комиссия рассмотрела коллективное заявление, подписанное 10 485 гражданами Латвии, с призывом присвоить статус "Почетная семья" родителям пожизненно "в благодарность за вклад в воспроизводство латвийского народа". Представитель инициативы - многодетная мать Инта Лайминя - на заседании заявила, что семьи ценят оказываемую государством поддержку. В то же время она указала на трудности, с которыми сталкиваются многодетные родители, в том числе в старости, когда многие пожилые люди подвержены риску бедности - по ее словам, поддержка по карте "Почетная семья" стала бы для них хорошим подспорьем.

"Хотелось бы увидеть того смелого министра, который выступит против этой инициативы", - заявил на заседании парламентский секретарь Министерства благосостояния Крист Берганс-Бергис.

На следующей неделе правительство может рассмотреть поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают возможность для многодетных семей использовать удостоверение "Почетная семья" и предоставляемые им льготы до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он продолжает учебу.

Дискуссии по этому вопросу будут продолжены, так как расширение поддержки может "отпугнуть" партнеров по сотрудничеству из частного сектора, которые предоставляют различные скидки владельцам карт, отметил Берганс-Бергис. В настоящее время поддержку "Почетным семьям" предлагают 640 предпринимателей.

Кроме того, такие изменения могут оказать значительное влияние на бюджет Министерства сообщения, поскольку семьям необходимо обеспечить скидки на проезд в региональном общественном транспорте, прозвучало на заседании. Конкретные затраты во время заседания названы не были.

Депутат от оппозиции Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) предложил продлить срок действия удостоверения "Почетная семья" для более широкого круга многодетных семей. По его мнению, несправедливо, что упомянутые Бергансом-Бергисом поправки вступят в силу только со следующего года: это означает, что семьи, в которых младший ребенок достигнет совершеннолетия, например, в декабре этого года, потеряют этот статус. Поэтому, по мнению Дзинтарса, необходимо создать механизм, который позволил бы сохранить статус для более широкого круга семей.

Комиссия решила призвать Кабмин дать оценку инициативе и предложить возможные решения. Председатель комиссии Андрис Берзиньш (СЗК) призвал Латвийскую конфедерацию работодателей помочь собрать информацию от коммерсантов о том, готовы ли они и в каком объеме продолжать участвовать в программе поддержки, если число потенциальных получателей скидок увеличится.

Как сообщалось, 1 декабря прошлого года на общественное обсуждение были переданы поправки к правилам Кабмина о расширении круга получателей государственной программы поддержки "Почетная семья" путем обеспечения возможности для многодетных семей использовать удостоверение "Почетная семья" и предоставляемые им льготы до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет.

Расширение круга получателей предусмотрено для многодетных семей, которым удостоверение "Почетная семья" уже присвоено, а также для тех, кто будет претендовать на него в будущем.