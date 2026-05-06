Россия бьёт по Украине после объявления режима тишины

В Запорожской области ночью был атакован промышленный объект, сообщил глава местной военной администрации Иван Фёдоров. По данным Воздушных сил ВСУ, по региону ударили крылатые авиабомбы. Их запуски также фиксировали в Харьковской, Сумской и Донецкой областях. В Харьковской и Днепропетровской областях заметили российские дроны.

Украинские власти новые удары пока не комментировали. Ранее Зеленский заявил, что в случае российских атак Украина будет действовать зеркально. Reuters также сообщает, что Зеленский объявил режим тишины с полуночи в ночь с 5 на 6 мая и не установил для него конечный срок.

Россия ранее объявила собственное прекращение огня на 8-9 мая к празднованию Дня Победы. Из сообщения Минобороны РФ следовало, что при попытке сорвать празднование Москва угрожает массированным ракетным ударом по центру Киева.

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше - с полуночи 6 мая, если Россия сделает то же самое. Он подчеркнул, что человеческая жизнь важнее празднования любой годовщины.

Накануне режима тишины, 5 мая, Россия нанесла массированные удары по украинским регионам. Reuters пишет, что перед началом предложенного Киевом прекращения огня российские атаки убили не менее 27 человек. В Днепре, Запорожье и Краматорске, по данным исходного сообщения, погибли в общей сложности более 20 человек.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате удара ВСУ по Джанкою погибли пять мирных жителей. Украинские власти этот удар не комментировали.