Весна на паузе: прогноз погоды на пятницу

Ночью небо во многих районах прояснится, больше облачности сохранится лишь в Латгалии и Селии. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северный и северо-восточный ветер.

Днём преимущественно солнечная погода, хотя с юга постепенно увеличится облачность. Дождя по-прежнему не прогнозируется. Северо-восточный ветер в порывах усилится до 9–14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +11…+17 градусов.

В Риге 8 мая — небольшая облачность, без осадков. Умеренный северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха понизится до +4 градусов, днём поднимется до +16 градусов, а на побережье — до +12 градусов.