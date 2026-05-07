Особняк «первого гей-папы Британии» взят штурмом: полиция расследует жуткие обвинения в торговле людьми и изнасилованиях

Редакция PRESS 7 мая, 2026 15:23

В Британии разгорается история, в которой смешались реалити-шоу, роскошный особняк, футбольный клуб и полицейский рейд.

По данным Daily Mail, полиция провела обыск в доме Барри Дрюитта-Барлоу — известного британского миллионера, участника телепроектов и одного из мужчин, которых в прессе когда-то называли “первыми гей-отцами Британии”. Сейчас его имя снова оказалось в заголовках, но уже совсем по другой причине.

Обыск прошёл в особняке в графстве Эссекс, недалеко от Данбери. Сообщается, что полицейские попали на территорию, проломив деревянное ограждение. На месте работали криминалисты, а у дома стояли несколько полицейских машин.

Позже полиция Эссекса подтвердила, что в рамках расследования предполагаемой торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, изнасилования и других сексуальных преступлений были задержаны двое мужчин — 57 и 32 лет. Также в деле упоминается подозрение в применении вредных вещества.

Барри Дрюитт-Барлоу много лет был заметной фигурой в британской светской прессе. Он и его бывший партнёр прославились как одна из первых открытых гей-пар в Великобритании, ставших отцами с помощью суррогатного материнства. Позже его личная жизнь снова попадала в таблоиды из-за отношений с более молодым Скоттом Хатчисоном.

В последние годы к этому добавился ещё и футбол. В феврале прошлого года Дрюитт-Барлоу купил клуб Maldon & Tiptree FC, выступающий в низших английских лигах. На следующей неделе ITV должна была показать документальный фильм о его попытке, как первого открытого гея владельца футбольного клуба в стране, “перезапустить” клуб.

Теперь вокруг этого проекта возникла совсем другая интрига.

По данным издания, полиция также проводила обыски в районах Брейнтри и Малдон. Следствие продолжается, а сама история уже выглядит как готовый сценарий для мрачного документального сериала: богатый дом в английской глубинке, футбольный клуб, телевизионная премьера — и внезапный полицейский рейд по делу с тяжёлыми обвинениями.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

