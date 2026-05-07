Особняк «первого гей-папы Британии» взят штурмом: полиция расследует жуткие обвинения в торговле людьми и изнасилованиях

По данным Daily Mail, полиция провела обыск в доме Барри Дрюитта-Барлоу — известного британского миллионера, участника телепроектов и одного из мужчин, которых в прессе когда-то называли “первыми гей-отцами Британии”. Сейчас его имя снова оказалось в заголовках, но уже совсем по другой причине.

Обыск прошёл в особняке в графстве Эссекс, недалеко от Данбери. Сообщается, что полицейские попали на территорию, проломив деревянное ограждение. На месте работали криминалисты, а у дома стояли несколько полицейских машин.

Позже полиция Эссекса подтвердила, что в рамках расследования предполагаемой торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, изнасилования и других сексуальных преступлений были задержаны двое мужчин — 57 и 32 лет. Также в деле упоминается подозрение в применении вредных вещества.

Барри Дрюитт-Барлоу много лет был заметной фигурой в британской светской прессе. Он и его бывший партнёр прославились как одна из первых открытых гей-пар в Великобритании, ставших отцами с помощью суррогатного материнства. Позже его личная жизнь снова попадала в таблоиды из-за отношений с более молодым Скоттом Хатчисоном.

В последние годы к этому добавился ещё и футбол. В феврале прошлого года Дрюитт-Барлоу купил клуб Maldon & Tiptree FC, выступающий в низших английских лигах. На следующей неделе ITV должна была показать документальный фильм о его попытке, как первого открытого гея владельца футбольного клуба в стране, “перезапустить” клуб.

Теперь вокруг этого проекта возникла совсем другая интрига.

По данным издания, полиция также проводила обыски в районах Брейнтри и Малдон. Следствие продолжается, а сама история уже выглядит как готовый сценарий для мрачного документального сериала: богатый дом в английской глубинке, футбольный клуб, телевизионная премьера — и внезапный полицейский рейд по делу с тяжёлыми обвинениями.