Не пейте воду из-под крана: на следующей неделе она будет с хлором

© LETA 7 мая, 2026 15:54

Новости Латвии 0 комментариев

Готовясь к летнему сезону и повышению безопасности водопроводных сетей, с 11 по 15 мая в Риге планируется профилактическая дезинфекция водопровода, или хлорирование.

Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения, а также в течение 24 часов после нее для питья и приготовления пищи рекомендуется использовать кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения.

Воду, предназначенную для домашних животных, птиц, декоративных рыбок и других питомцев, перед использованием рекомендуется отстоять. Так же следует поступать и с водой для полива комнатных растений.

Дезинфекция водопровода начнется 11 мая в 00:00 одновременно на всех насосных станциях подачи воды предприятия Rīgas ūdens. Дезинфицирующее вещество будет равномерно распространяться по всей городской водопроводной сети.

Во время этих работ водопроводная вода может приобрести неприятный запах, а также легкий привкус хлора. Однако в количествах, используемых для дезинфекции, это вещество не является вредным или опасным для здоровья. Rīgas ūdens будет постоянно следить за ситуацией и контролировать концентрацию хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводных сетей желательна дважды в год, но не реже одного раза в два года. Как отмечают специалисты предприятия и эксперты Всемирной организации здравоохранения, такая обработка питьевой воды является приоритетной и необходимой для обеспечения ее стабильно высокого качества.

Rīgas ūdens планирует в дальнейшем проводить дезинфекцию водопровода дважды в год или чаще, если в этом возникнет необходимость. Вторая дезинфекция водопроводных сетей в этом году запланирована на осень.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

