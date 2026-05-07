Не пейте воду из-под крана: на следующей неделе она будет с хлором

Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения, а также в течение 24 часов после нее для питья и приготовления пищи рекомендуется использовать кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения.

Воду, предназначенную для домашних животных, птиц, декоративных рыбок и других питомцев, перед использованием рекомендуется отстоять. Так же следует поступать и с водой для полива комнатных растений.

Дезинфекция водопровода начнется 11 мая в 00:00 одновременно на всех насосных станциях подачи воды предприятия Rīgas ūdens. Дезинфицирующее вещество будет равномерно распространяться по всей городской водопроводной сети.

Во время этих работ водопроводная вода может приобрести неприятный запах, а также легкий привкус хлора. Однако в количествах, используемых для дезинфекции, это вещество не является вредным или опасным для здоровья. Rīgas ūdens будет постоянно следить за ситуацией и контролировать концентрацию хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводных сетей желательна дважды в год, но не реже одного раза в два года. Как отмечают специалисты предприятия и эксперты Всемирной организации здравоохранения, такая обработка питьевой воды является приоритетной и необходимой для обеспечения ее стабильно высокого качества.

Rīgas ūdens планирует в дальнейшем проводить дезинфекцию водопровода дважды в год или чаще, если в этом возникнет необходимость. Вторая дезинфекция водопроводных сетей в этом году запланирована на осень.