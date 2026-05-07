«Так страшно было, всё затряслось»: жители Резекне о прилёте дронов (ВИДЕО)

Редакция PRESS 7 мая, 2026 16:11

Выбор редакции 0 комментариев

Как сообщалось, в четверг рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали.

Около 3:30 на телефон 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании в Резекне на объекте для хранения нефти на улице Комунала. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытого возгорания больше нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил агентству ЛЕТА, что один из дронов упал на территории резекненского филиала ООО "East-West Transit". Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне на различных каналах сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул моторов в небе. Также были слышны звуки, похожие на взрыв, и видны вспышки света.

Вот как люди в соцсетях отреагировали на неожиданную опасность - Резекненский форум в Фейсбуке.

-Дрон я слышал и видел вспышку

-да какой дрон вы че

-Опять взрыв был да што ето такое

-Сирены опять слышу... ну это треш какой-то

-Так страшно было сначала все затрясло у нас потом только звук, как испугалась сижу жду мало ли что, всю ночь теперь не спать

-Не пугайте народ. Всё тихо, ничего не трясло, ничего не грохотало. Мы на Стацияс, окна открыты

-Взрыв слышен был и в Аудринях.

-Только что второй взрыв был, страшно.....

-Только что еще раз был звук …истребители летают в небе… в городе сирена полиции и пожарной..

-В Лудзе

-Сейчас я тоже слышала звук мопеда,потом вспышка и взрыв. А теперь военный самолёт кружит на городом

-Только что, прошёл дрон в сторону озера, полетели самолёты и страшный взрыв 4.20

-Мы видели дрон и самолёт военный летает .... Пожалуйста скажите что это учения ,где оповещение

-Оповещение только сейчас пришлои то только на телефон мужа

-Вот и оповещение   пришло после двух взрывов

-Я так крепко спала, что нечего не услышала. Хоть и живу в северном. Но от оповещения я подскочила, опять…

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

