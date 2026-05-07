«Так страшно было, всё затряслось»: жители Резекне о прилёте дронов (ВИДЕО)

Около 3:30 на телефон 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании в Резекне на объекте для хранения нефти на улице Комунала. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытого возгорания больше нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил агентству ЛЕТА, что один из дронов упал на территории резекненского филиала ООО "East-West Transit". Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне на различных каналах сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул моторов в небе. Также были слышны звуки, похожие на взрыв, и видны вспышки света.

Вот как люди в соцсетях отреагировали на неожиданную опасность - Резекненский форум в Фейсбуке.

-Дрон я слышал и видел вспышку

-да какой дрон вы че

-Опять взрыв был да што ето такое

-Сирены опять слышу... ну это треш какой-то

-Так страшно было сначала все затрясло у нас потом только звук, как испугалась сижу жду мало ли что, всю ночь теперь не спать

-Не пугайте народ. Всё тихо, ничего не трясло, ничего не грохотало. Мы на Стацияс, окна открыты

-Взрыв слышен был и в Аудринях.

-Только что второй взрыв был, страшно.....

-Только что еще раз был звук …истребители летают в небе… в городе сирена полиции и пожарной..

-В Лудзе

-Сейчас я тоже слышала звук мопеда,потом вспышка и взрыв. А теперь военный самолёт кружит на городом

-Только что, прошёл дрон в сторону озера, полетели самолёты и страшный взрыв 4.20

-Мы видели дрон и самолёт военный летает .... Пожалуйста скажите что это учения ,где оповещение

-Оповещение только сейчас пришлои то только на телефон мужа

-Вот и оповещение пришло после двух взрывов

-Я так крепко спала, что нечего не услышала. Хоть и живу в северном. Но от оповещения я подскочила, опять…

5:55 drone flew past, near rezekne pic.twitter.com/WBvxj3pr5N — bläckpanther (@KakkarKari9546) May 7, 2026