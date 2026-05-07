Из-за дронов в учебных заведениях Резекне и Резекненского края в четверг отменены занятия

Резекненское городское самоуправление сообщило, что комиссия по гражданской обороне приняла такое решение с учетом оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве Резекне и Резекненского края. Такое же решение было принято краевым самоуправлением.

Самоуправление также призывает работодателей принять решение об организации работы в соответствии с ситуацией и рекомендациями ответственных служб.

"Призываем жителей соблюдать указания по безопасности, не собираться, не приближаться к неизвестным объектам и следить за информацией в официальных средствах массовой информации и сообщениями ответственных служб. Призываем сохранять спокойствие и действовать ответственно", - говорится в заявлении местных властей.

Заместитель мэра Лудзенского края Модрис Карпов подтвердил агентству ЛЕТА, что принято решение отменить очные занятия в учебных заведениях края. Также распоряжение работать удаленно дано сотрудникам самоуправления.

Самоуправление Балвского края в социальных сетях сообщает, что, учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение организовать учебный процесс в учебных заведениях края удаленно.

Позже Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили, что объявленная утром в четверг угроза в воздушном пространстве Балвского, Лудзенского и Резекненского краев миновала.

"НВС информируют, что угроза в воздушном пространстве миновала, и дополнительная информация будет предоставлена на страницах НВС "Latvijas armija" в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали.

На месте происшествия находятся подразделения НВС, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В ГПСС агентству ЛЕТА сообщили, что около 3:30 на телефон 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании в Резекне на объекте для хранения нефти на улице Комунала. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытого возгорания больше нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил агентству ЛЕТА, что один из дронов упал на территории резекненского филиала ООО "East-West Transit". Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне на различных каналах сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул моторов в небе. Также были слышны звуки, похожие на взрыв, и видны вспышки света. Жители также делились в социальных сетях видео, на которых над Резекне видна вспышка света и слышен характерный для взрыва звук.

По запросу НВС в 4:09 ГПСС разослала оповещение по сотовой сети в Лудзенском, Балвском, а в 4:43 - в Резекненском крае.

НВС информировали жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии, призывая искать убежище в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по телефону 112.

Как сообщалось, подобные оповещения по сотовой сети жители Латгале за последние месяцы получали несколько раз, и они были связаны с приближением или вторжением в воздушное пространство Латвии дронов.

НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как отмечают в НВС, пока продолжается российская агрессия в Украине, случаи, когда в воздушное пространство Латвии залетают или приближаются к нему иностранные беспилотные летательные аппараты, могут повторяться.

