Спирулина — древнее чудо природы. В чем её секрет

Спирулина – одна из самых популярных пищевых добавок в мире, оздоровительные свойства которой признаны поистине бесценными. Чем же полезна спирулина и в чем её секрет?

Уникальная водоросль

Спирулина – это древнейший уникальный микроорганизм, который выжил на нашей планете в течение миллионов лет. Эта синезеленая водоросль, или, по-научному, цианобактерия («циано» в переводе с греческого означает «синий», а зеленый цвет придает содержащийся в ней хлорофилл), вероятно, помнит еще динозавров, которые когда-то населяли Землю.

Свое название спирулина получила из-за необычной формы: если рассмотреть микроорганизм под микроскопом, вы увидите маленькую спиральку.

От ацтеков до наших дней

О целебных свойствах спирулины знали еще древние ацтеки и употребляли эту чудо-водоросль в пищу. Но исследователи начали ее изучение лишь в конце прошлого столетия. Результаты поразили учёных.

Оказалось, что это не просто водоросль, а ценнейший белково-витаминно-минеральный коктейль, который стоит на страже нашего здоровья.

В составе спирулины обнаружилось невероятное количество полезных компонентов: 17 аминокислот, органические минералы: кальций, калий, фосфор, магний, железо и др. Витаминов группы B в ней в 150 раз больше, чем в молочных и мясных продуктах. С витамином А еще интереснее — его оказалось в 300 раз больше, чем в сырах и сливочном масле. Витамина Е - в три раза больше, чем в зародышах пшеницы. Содержание бета-каротина в спирулине в 25 раз выше, чем в моркови, а железа больше, чем в яблоках.

Коктейль здоровья

Помимо того, что спирулина насыщает организм полезными веществами, необходимыми для работы всех органов и систем, она имеет еще целый ряд поистине уникальных свойств. Например, является мощнейшим антиоксидантом – выводит из организма радионуклиды, соли тяжелых металлов, которые, как известно, способствуют развитию онкозаболеваний.

Активизирует способность клеток правильно функционировать и самовозобновляться. Благотворно действует на иммунитет, усиливая сопротивляемость вирусам. Положительно влияет на работу пищеварительной системы и борется с раздражением органов ЖКТ.

Обладает мощным аntiage-эффектом - замедляет появление седины, помогает сохранять красоту и молодость кожи. Способствует улучшению эффекта диет, направленных на похудение, поскольку содержит аминокислоту, которая подавляет аппетит.

Кроме того, благодаря высокому содержанию белка, спирулина наполняет наш организм энергией, помогая увеличить физическую активность.

Кому это полезно?

Все вышеперечисленные свойства уже обрисовывают круг проблем, с которыми успешно борется спирулина. Если же говорить о конкретных диагнозах, то эта добавка полезна гипертоникам, так как способствует снижению кровяного давления. Некоторые данные свидетельствуют о том, что спирулина может быть полезна для людей с диабетом второго типа.

Употребление спирулины показало хорошие результаты в борьбе с аллергическим ринитом, а также с анемией, поскольку она содержит хлорофилл, который, являясь органическим источником железа, участвует в производстве гемоглобина.

Эффект спирулины научно доказан при борьбе с лишним весом. Она полезна приверженцам диет, поскольку гарантирует поступление в организм жизненно важных питательных веществ и идеально подходит для спортсменов, бодибилдеров, веганов, а также людей с ослабленным иммунитетом.

