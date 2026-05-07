В возрасте 87 лет умер американский бизнесмен, филантроп, основатель кабельного новостного телеканала CNN Тед Тёрнер. Об этом сообщается в среду, 6 мая, на сайте телеканала со ссылкой на пресс-релиз компании Turner Enterprises. Тёрнер скончался в окружении семьи и близких. У него остались пять детей, 14 внуков и два правнука.

"Чуть более чем за месяц до своего 80-летия в 2018 году Тёрнер сообщил, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви - прогрессирующее заболевание головного мозга. В начале 2025 года Тёрнер был госпитализирован с легкой формой пневмонии, после чего прошел курс реабилитации в специализированном центре", - поясняется в некрологе.

Тед Тёрнер активно занимался благотворительностью, в 2001 году стал сооснователем организации, стремящейся предотвратить использование оружия массового уничтожения, поддерживал различные природоохранные проекты и экологические инициативы.

История Теда Тёрнера

Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати в штате Огайо в семье владельца рекламного агентства. В 1960 году он начал работать в компании отца, а через три года после его самоубийства возглавил агентство.

Купив несколько радиостанций, а также убыточный телеканал в Атланте, Тед Тёрнер создал медиакомпанию, которая затем получила название Turner Broadcasting System. В 1970-х его канал перешел на национальное вещание с помощью передачи сигнала на спутник, а через него - кабельным операторам по всем Соединенным Штатам.

В конце 1970-х Тёрнер придумал создать круглосуточный кабельный новостной канал. CNN он запустил в 1980 году, его главной особенностью стала оперативная передача новостей, а впоследствии - прямой эфир событий.

Журнал Time в 1991 году назвал Тернера "Человеком года" за то, что он "влиял на ход событий и превращал зрителей в мгновенных свидетелей истории".

"Когда в 1990 году разразилась война в Персидском заливе, важность круглосуточного новостного канала стала очевидной. Это был первый случай, когда война транслировалась в прямом эфире - и только на CNN", - говорится на сайте телеканала.

