Умер основатель телеканала CNN Тед Тёрнер (1)

© Deutsche Welle 7 мая, 2026 08:14

В возрасте 87 лет умер американский бизнесмен, филантроп, основатель кабельного новостного телеканала CNN Тед Тёрнер. Об этом сообщается в среду, 6 мая, на сайте телеканала со ссылкой на пресс-релиз компании Turner Enterprises. Тёрнер скончался в окружении семьи и близких. У него остались пять детей, 14 внуков и два правнука.

"Чуть более чем за месяц до своего 80-летия в 2018 году Тёрнер сообщил, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви - прогрессирующее заболевание головного мозга. В начале 2025 года Тёрнер был госпитализирован с легкой формой пневмонии, после чего прошел курс реабилитации в специализированном центре", - поясняется в некрологе.

Тед Тёрнер активно занимался благотворительностью, в 2001 году стал сооснователем организации, стремящейся предотвратить использование оружия массового уничтожения, поддерживал различные природоохранные проекты и экологические инициативы.

История Теда Тёрнера

Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати в штате Огайо в семье владельца рекламного агентства. В 1960 году он начал работать в компании отца, а через три года после его самоубийства возглавил агентство.

Купив несколько радиостанций, а также убыточный телеканал в Атланте, Тед Тёрнер создал медиакомпанию, которая затем получила название Turner Broadcasting System. В 1970-х его канал перешел на национальное вещание с помощью передачи сигнала на спутник, а через него - кабельным операторам по всем Соединенным Штатам.

В конце 1970-х Тёрнер придумал создать круглосуточный кабельный новостной канал. CNN он запустил в 1980 году, его главной особенностью стала оперативная передача новостей, а впоследствии - прямой эфир событий.

Журнал Time в 1991 году назвал Тернера "Человеком года" за то, что он "влиял на ход событий и превращал зрителей в мгновенных свидетелей истории".

"Когда в 1990 году разразилась война в Персидском заливе, важность круглосуточного новостного канала стала очевидной. Это был первый случай, когда война транслировалась в прямом эфире - и только на CNN", - говорится на сайте телеканала.

ФОТО из Википедии

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

