Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

На Сардинии до сих пор делают “самый опасный сыр в мире” — и он умеет двигаться

Редакция PRESS 6 мая, 2026 19:16

Всюду жизнь 0 комментариев

На Сардинии есть деликатес, который туристы пробуют с нервным смехом, а местные жители считают частью своей культуры. Это касу марцу — овечий сыр с живыми личинками сырной мухи.

Название звучит почти ласково, но переводится куда менее романтично: “гнилой сыр”.

Готовят его необычным способом. В сыре позволяют поселиться личинкам, которые начинают перерабатывать его изнутри. В результате твёрдая головка превращается в мягкую, кремовую массу с очень резким запахом и насыщенным вкусом.

Самая шокирующая деталь — личинки в таком сыре обычно остаются живыми.

Они могут шевелиться прямо на поверхности, а иногда даже подпрыгивать. Поэтому для неподготовленного человека первая встреча с касу марцу выглядит не как дегустация, а как испытание характера.

При этом для многих сардинцев это не аттракцион для туристов, а старая пастушеская традиция. Сардиния веками была островом овцеводов, а сыр здесь — не просто еда, а часть местной идентичности.

Официально продавать касу марцу нельзя. Коммерческая продажа такого сыра в Италии была запрещена ещё в XX веке из-за санитарных рисков, а затем ограничения закрепились и на уровне Европейского союза.

Но традиция не исчезла.

Сыр продолжают делать небольшими партиями на семейных фермах и передавать “своим”. У кого-то есть знакомый пастух, у кого-то — целая цепочка контактов. Получается почти подпольный гастрономический клуб.

Есть и ещё одна странность: сделать касу марцу по заказу не так просто. Нужны не только молоко, сыр и опыт, но и сами сырные мухи. Лето, жара, влажность и поведение насекомых могут решить всё за сыродела.

Некоторые фермеры рассказывают, что из десятков головок в удачный касу марцу превращаются лишь несколько. Если личинки внутри погибают, такой сыр уже считается непригодным.

В интернете касу марцу давно стал звездой видео в жанре “смотри, как я ем что-то ужасное”. Туристы кричат, смеются, снимают крупным планом шевелящийся сыр и собирают миллионы просмотров.

Но на самой Сардинии к этому относятся сложнее. Для местных это не просто “сыр с червями”, а часть островной памяти: пастухи, овцы, домашнее вино, хлеб карасау и семейные застолья.

Возможно, именно поэтому касу марцу так раздражает и завораживает одновременно.

Для одного человека это еда, которую невозможно заставить себя попробовать. Для другого — вкус детства и родного острова.

А для туриста — редкий случай, когда сыр действительно может смотреться опаснее, чем мясо, рыба и острый перец вместе взятые.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать