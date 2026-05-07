Россия готовит 9 мая концерт для жителей Нарвы через реку: а что эстонские спецслужбы?

«Внутренний туризм в свободной стране не запрещен», — была категорична пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.

По ее словам, концерт в Ивангороде является мероприятием кремлевской военной пропаганды, цель которого — расколоть эстонское общество и оправдать агрессию в Украине.

«Действия в Эстонии, связанные с ивангородским мероприятием, в определенных случаях могут быть наказуемы в соответствии с законами и международными санкциями», — добавила Тууль. «Поэтому мы рекомендуем всем жителям и гостям Нарвы вместо этого концерта посетить концерт в честь Дня Европы».

Организатором культурной поездки в Нарву 9 мая является гид-экскурсовод Марко Калдур. Он проводит подобные тематические экскурсии, приуроченные ко Дню победы, уже почти десять лет, однако в последние годы в программу включено и наблюдение за концертом в Ивангороде, который российские власти организуют с 2023 года.

Калдур рассказал, что из-за этих поездок подвергался критике как со стороны полиции, так и Полиции безопасности, которые рекомендовали ему не организовывать такие поездки. В то же время Калдур отметил, что на мыслящего человека российская пропаганда не действует.