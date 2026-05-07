Россия готовит 9 мая концерт для жителей Нарвы через реку: а что эстонские спецслужбы?

© LETA 7 мая, 2026 09:56

Утром в субботу, 9 мая, из Тарту в приграничный город Нарву отправится автобусная экскурсия, участники которой, среди прочего, смогут увидеть и услышать концерт в честь российского Дня победы на другом берегу реки. Хотя Департамент полиции безопасности (КаПо) не рекомендует посещать это мероприятие, запретить его в свободной стране, разумеется, невозможно, пишет Tartu Postimees. 

«Внутренний туризм в свободной стране не запрещен», — была категорична пресс-секретарь КаПо Марта Тууль.

По ее словам, концерт в Ивангороде является мероприятием кремлевской военной пропаганды, цель которого — расколоть эстонское общество и оправдать агрессию в Украине.

«Действия в Эстонии, связанные с ивангородским мероприятием, в определенных случаях могут быть наказуемы в соответствии с законами и международными санкциями», — добавила Тууль. «Поэтому мы рекомендуем всем жителям и гостям Нарвы вместо этого концерта посетить концерт в честь Дня Европы».

Организатором культурной поездки в Нарву 9 мая является гид-экскурсовод Марко Калдур. Он проводит подобные тематические экскурсии, приуроченные ко Дню победы, уже почти десять лет, однако в последние годы в программу включено и наблюдение за концертом в Ивангороде, который российские власти организуют с 2023 года.

Калдур рассказал, что из-за этих поездок подвергался критике как со стороны полиции, так и Полиции безопасности, которые рекомендовали ему не организовывать такие поездки. В то же время Калдур отметил, что на мыслящего человека российская пропаганда не действует.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

