На месте происшествия находятся подразделения НВС, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В ГПСС агентству ЛЕТА сообщили, что около 3:30 на телефон 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании в Резекне на объекте для хранения нефти на улице Комунала. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытого возгорания больше нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил агентству ЛЕТА, что один из дронов упал на территории резекненского филиала ООО "East-West Transit". Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне на различных каналах сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул моторов в небе. Также были слышны звуки, похожие на взрыв, и видны вспышки света.

Предполагаемый взрыв или пожар, вызов на который получила ГПСС, произошел на объекте, расположенном в Резекне недалеко от железной дороги и супермаркета "Maxima". Жители также делились в социальных сетях видео, на которых над Резекне видна вспышка света и слышен характерный для взрыва звук.

Вскоре после 6:00 ГПСС сообщила, что при проверке нефтяных резервуаров тепловизором повышенная температура в них не была обнаружена.

Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис сообщил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что полиция получила информацию о двух предположительно упавших дронах - один упал на нефтебазе, а поиски места падения второго еще ведутся.

Зеллис также подтвердил, что пожар на месте происшествия локализован и угрозы нет. Госполиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств произошедшего.

По запросу НВС в 4:09 ГПСС разослала оповещение по сотовой сети в Лудзенском, Балвском, а в 4:43 - в Резекненском крае.

НВС информируют жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Жителей Балвского, Лудзенского и Резекненского краев призывают искать убежище в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по телефону 112.

Как сообщалось, подобные оповещения по сотовой сети жители Латгале за последние месяцы получали несколько раз, и они были связаны с приближением или вторжением в воздушное пространство Латвии дронов.

НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как отмечают в НВС, пока продолжается российская агрессия в Украине, случаи, когда в воздушное пространство Латвии залетают или приближаются к нему иностранные беспилотные летательные аппараты, могут повторяться.

