Попался на подделке отчетов: экс-мэр Екабпилса получил огромный штраф

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Ранее сообщалось, что, по мнению прокуратуры, Салцевич, занимая должность председателя правления баскетбольного клуба «Jēkabpils», в интересах клуба подделывал его годовые отчёты по услугам менеджмента с предприятием SIA «Science House 5», которое уже несколько лет как ликвидировано.

Прокурор Кристапс Радкевич в интервью Латвийскому телевидению сообщил, что выставлялись фиктивные счета. Речь идёт о договорах на 18 000 евро в 2019 году и на 48 000 евро в 2020 году. Годовые отчёты подавались в то время, когда Салцевич также работал советником тогдашнего министра финансов Яниса Рейрса (Новое единство).

В сентябре прошлого года Латвийское телевидение сообщало, что Салцевич признал вину в этом уголовном деле.

Латвийскому телевидению известно, что Салцевич фигурирует ещё в одном уголовном процессе, который в настоящее время расследует Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции. Поскольку расследование ещё продолжается, полиция более подробных комментариев не даёт.