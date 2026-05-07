Пенсионный бунт: у жителей Латвии есть шанс вернуть контроль над своими деньгами

Суть дела проста. В Латвии есть два пенсионных уровня. Первый уровень - обычная государственная пенсия. Все работающие жители Латвии платят социальные взносы, часть из которых идет на выплаты пенсии нынешним пенсионерам.

Второй пенсионный уровень — накопительная часть пенсии. Часть социальных взносов человека откладывается лично на его имя. Эти деньги инвестируются. Их отправляют в пенсионные фонды, покупают на них акции, облигации, государственные бумаги, иностранные активы — словом, запускают в большой финансовый аквариум, где вокруг плавают банки, управляющие, брокеры и прочие специалисты с лицами людей, никогда не стоявших в очереди за скидочным творогом.

Проблема только в том, что у обычных людей жизнь происходит не через тридцать лет, а сейчас.

Сейчас у человека кредит. Сейчас у него операция. Сейчас цены в аптеке выглядят так, будто таблетки делают вручную эльфы в швейцарских Альпах. Сейчас люди платят за отопление с выражением лица приговорённого. И когда человек открывает свой пенсионный счёт и видит там несколько тысяч – а то и больше – евро, то у него возникает вполне логичный вопрос: почему какие-то дяди в пиджаках объясняют ему, что своими деньгами он может воспользоваться только тогда, когда, возможно, уже не сможет нормально ходить?

Человеку объясняют: не волнуйтесь, ваши деньги работают. Они растут. Они инвестируются в будущее. Через много лет вы получите достойную старость. На практике же для большинства людей второй пенсионный уровень давно превратился в странную виртуальную реальность. Деньги вроде бы есть. Но воспользоваться ими нельзя. Вообще.

И тут возникает главный конфликт всей системы.

Для банкира эти деньги — длинный финансовый ресурс. Для государства — элемент пенсионной устойчивости. Для фондов — инвестиционный капитал. А для обычного человека это просто его деньги, которые могли бы прямо сейчас решить реальную проблему. Но финансовая система смотрит на человека как строгий библиотекарь на школьника: «Нет-нет, пользоваться этим сейчас нельзя. Вот состаритесь — тогда приходите».

А если до этой прекрасной старости ещё надо как-то дожить?

Кто за, кто против

Законопроект в ЦИК подала партия "Латвия на первом месте" (LPV). LPV уже подавала в Сейм подобные предложения, однако парламентское большинство их отклоняло, поэтому партия решила передать вопрос на всенародное голосование.

Партия предлагает разрешить участникам системы самим выбирать: продолжать накопления; забрать часть денег; полностью снять накопления, используя их на неотложные нужды, после этого снова начать формировать пенсионный капитал.

Союз зеленых крестьян согласен хотя бы разрешить использовать накопления на лечение. Остальные коалиционные партии не хотят и этого.

Партнеры по коалиции из "Нового Единства" и "Прогрессивных", «выражали скептицизм по поводу обсуждения этого вопроса в предвыборный период». Ну, естественно! Куда удобнее в предвыборные период обсуждать вопрос кто тут «государственная партия», а кто «рука Москвы и подпевала Кремля», чем говорить о реальных проблемах людей.

Премьер-министр Эвика Силиня (всё то же старое «Новое единство») говорит, что вопрос не стоит обсуждать перед выборами, потому что в предвыборной атмосфере невозможно принять качественное решение. Момент неподходящий. А вот цены не спрашивают – подходящий момент или неподходящий: цены просто растут на всё – на бензин, продукты, медицину.

Очень предсказуемо «против» выступают Банк Латвии, Министерство финансов, представители финансовой отрасли. Но позвольте одно замечание: представители финансовой отрасли в данном случае – лица заинтересованные. Финансовая отрасль уже давно считает эти деньги своими на долгосрочный период. Она ими и оперирует как было сказано выше. И вдруг позволить людям прийти и просто забрать эти тысячи, складывающиеся по сумме в десятки миллионов, а то и миллиарды евро? Да вы что!?

Особенно прекрасно выглядит их аргумент о том, что люди «могут потратить деньги на текущие расходы». Конечно потратят. Не яхту же они пойдут покупать! Человек говорит: дайте закрыть долги, оплатить лечение, пережить трудный период. Текущие расходы - это холодильник, аптека, аренда жилья и счета, от которых у половины страны начинается аритмия.

А что у соседей?

Особенно нервирует латвийских чиновников ещё и то, что соседи уже открыли эту «дверь в финансовую бездну».

В Эстонии несколько лет назад власти разрешили людям досрочно выходить из второй пенсионной системы и при желании забирать накопления. Финансовая элита тогда тоже рисовала апокалипсис: мол, граждане немедленно всё пропьют, пенсионная система рухнет, а улицы Таллина заполнятся людьми с пустыми кошельками и татуировками «зато погулял».

В Эстонии при либерализации второго уровня свои деньги из нее сняли примерно 150 000 участников — это 20% процентов от общего числа. В сумме вывели 1,3 миллиарда евро. Часть сразу погасила потребительские кредиты, часть потратила выведенные деньги на потребительские нужды — путешествия, машины, ремонты, телевизоры, недвижимость. Но половина из всех переложила деньги на банковские депозиты, тем самым показав, что они лучше будут держать свою пенсию на счету, чем в мистических доходных фондах, которые либо ничего не приносят, либо приносят символически.

Увеличили ли эстонцы таким образом свой риск бедности в пенсионном возрасте? Большинство распорядились выведенными деньгами ответственно, хотя не так, как хотелось бы финансовым экспертам. В любом случае конец света в Эстонии почему-то не наступил.

В январе этого года снимать деньги со второго пенсионного фонда разрешили и в Литве. Этим воспользовались 525 000 человек, а активы пенсионных фондов в целом сократились примерно на 4,2 млрд евро.

И тут тоже появились рассказы как народ впал в потребительский раж и начал покупать все, что раньше не мог себе позволить. Эти рассказы греют душу финансовых фундаменталистов, которые упорно отказываются замечать одну вещь: человеку иногда деньги нужны не в 72 года, а сейчас. Когда стоит вопрос не о красивой старости, а о нормальной жизни.

Возможно, вопрос о втором пенсионном уровне в Латвии не стоял бы так остро, если бы уровень жизни в стране был повыше. Но по данным Eurostat, в 2024 году Латвия оказалась на последнем месте в ЕС по фактическому индивидуальному потреблению на душу населения — показателю, который отражает реальный материальный уровень жизни домохозяйств. Уровень Латвии составил всего 72% от среднего по ЕС.

Возможно также, что люди с пониманием отнеслись бы к призывам политиков потерпеть, затянуть пояса и пр., если бы те показали народу пример. Они и показывают – своими ВИП-залами, регулярным повышением зарплат (никак не связанным, заметим, с конечным результатом их работы), бесконечной пересадкой из одного теплого кресла в другое... На этом фоне разговоры об «ответственном потреблении» звучат как-то дико фальшиво.