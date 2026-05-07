LAT
Вс, 24. Мая
И никто не догадывался? Скандал в сфере многомиллионных государственных ИТ-закупок

© LETA 7 мая, 2026 10:20

В центре скандала с государственными ИТ-закупками оказался бизнес предпринимателя Айгарса Церуса - в марте он провел две недели под арестом. Издание "Ir" изучило, в каких закупках предприятия бизнесмена на протяжении многих лет получали заказы, суммы которых исчислялись миллионами, и что государственные учреждения предпримут с текущими договорами.

После скандала договоры с компаниями Церуса расторгли несколько государственных ведомств, в том числе Государственное агентство цифрового развития и Служба государственных доходов (СГД), для которой предприятия Церуса на протяжении 16 лет тестировали кибербезопасность систем.

СГД обосновала свое решение письмом из Бюро по защите Сатверсме.

Новости о задержании предпринимателя распространились и за рубежом. Немецкий логистический гигант "Deutsche Bahn" пригласил компанию Церуса спроектировать дата-центр в Узбекистане, но после скандала "сорвал стоп-кран".

Это болезненная потеря, признает Церусс, который считает происходящее "судом Линча". Церусс является истинным выгодополучателем в семи компаниях, которые успешно участвовали в государственных закупках.

С 2015 года эти фирмы заключили более 300 договоров с 75 государственными учреждениями, свидетельствуют публично доступные данные электронной системы закупок.

Охват деятельности фирм предпринимателя широк. Миллионные заказы они получали от судебной администрации, Министерства земледелия, СГД и других ведомств.

Компании Церуса разрабатывали системы, проводили аудиты безопасности, предоставляли консультации. Многие договоры по-прежнему действительны.

Принадлежащая предпринимателю компания "Corporate Systems" продолжает работу над судебной системой "E-lieta". Его предприятия также являются важными поставщиками ИТ-услуг для Министерства земледелия и недавно получили заказы в оборонной сфере.

Как заявил в передаче Латвийского телевидения "1:1" прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс, хотя уголовный процесс начат из-за закупки Государственного агентства цифрового развития, нельзя исключать, что в ходе следствия появятся и закупки других госучреждений.

Подозреваемые в мошенничестве с ИТ-закупками лица действовали как организованная группа, где у каждого была своя роль.

В ходе расследования установлено, что на должности, связанные с закупками в различных госучреждениях, назначались люди "из своего круга, работавшие на благо группировки", сказал Доникс.

Одним из крупнейших клиентов компаний Церуса в последние годы была СГД. С 2015 года в рамках различных закупок с ней были заключены договоры на общую сумму 7,7 млн евро. Самая крупная сделка состоялась в прошлом году, когда "Corporate Systems" подписала договор о содержании и совершенствовании системы акцизных товаров на сумму 3,5 млн евро.

Объем выполненных в рамках договора работ на данный момент составляет менее 10 тысяч евро, сообщил заместитель генерального директора СГД Янис Упманис.

На вопрос о дальнейшей судьбе договора он ответил уклончиво.

"Есть конкретные рекомендации от органов безопасности. На их основании мы и будем действовать", - сказал представитель СГД.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

