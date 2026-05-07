И никто не догадывался? Скандал в сфере многомиллионных государственных ИТ-закупок

После скандала договоры с компаниями Церуса расторгли несколько государственных ведомств, в том числе Государственное агентство цифрового развития и Служба государственных доходов (СГД), для которой предприятия Церуса на протяжении 16 лет тестировали кибербезопасность систем.

СГД обосновала свое решение письмом из Бюро по защите Сатверсме.

Новости о задержании предпринимателя распространились и за рубежом. Немецкий логистический гигант "Deutsche Bahn" пригласил компанию Церуса спроектировать дата-центр в Узбекистане, но после скандала "сорвал стоп-кран".

Это болезненная потеря, признает Церусс, который считает происходящее "судом Линча". Церусс является истинным выгодополучателем в семи компаниях, которые успешно участвовали в государственных закупках.

С 2015 года эти фирмы заключили более 300 договоров с 75 государственными учреждениями, свидетельствуют публично доступные данные электронной системы закупок.

Охват деятельности фирм предпринимателя широк. Миллионные заказы они получали от судебной администрации, Министерства земледелия, СГД и других ведомств.

Компании Церуса разрабатывали системы, проводили аудиты безопасности, предоставляли консультации. Многие договоры по-прежнему действительны.

Принадлежащая предпринимателю компания "Corporate Systems" продолжает работу над судебной системой "E-lieta". Его предприятия также являются важными поставщиками ИТ-услуг для Министерства земледелия и недавно получили заказы в оборонной сфере.

Как заявил в передаче Латвийского телевидения "1:1" прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс, хотя уголовный процесс начат из-за закупки Государственного агентства цифрового развития, нельзя исключать, что в ходе следствия появятся и закупки других госучреждений.

Подозреваемые в мошенничестве с ИТ-закупками лица действовали как организованная группа, где у каждого была своя роль.

В ходе расследования установлено, что на должности, связанные с закупками в различных госучреждениях, назначались люди "из своего круга, работавшие на благо группировки", сказал Доникс.

Одним из крупнейших клиентов компаний Церуса в последние годы была СГД. С 2015 года в рамках различных закупок с ней были заключены договоры на общую сумму 7,7 млн евро. Самая крупная сделка состоялась в прошлом году, когда "Corporate Systems" подписала договор о содержании и совершенствовании системы акцизных товаров на сумму 3,5 млн евро.

Объем выполненных в рамках договора работ на данный момент составляет менее 10 тысяч евро, сообщил заместитель генерального директора СГД Янис Упманис.

На вопрос о дальнейшей судьбе договора он ответил уклончиво.

"Есть конкретные рекомендации от органов безопасности. На их основании мы и будем действовать", - сказал представитель СГД.

