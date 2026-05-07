Упавший в Резекне дрон повредил четыре пустых нефтяных резервуара

Как агентству ЛЕТА сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 3:30 на номер 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании на объекте хранения нефтепродуктов на улице Комунала.

На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. У одного из резервуаров тлела обшивка площадью 30 квадратных метров, которая была оперативно потушена. При проверке нефтяных резервуаров тепловизором повышенной температуры в них обнаружено не было.

Государственная полиция подтверждает, что оперативные службы обнаружили на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне обломки дрона. Полиция возбудила уголовное дело по 10-му разделу Уголовного закона "Преступления против государства". Правоохранительные органы оцепили пострадавшую территорию и продолжают расследование.

На месте происшествия работали пожарные с шестью автоцистернами и автолестницами, а также полиция и Национальные вооруженные силы (НВС).

Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время известно о двух упавших дронах - один упал на нефтебазе в Резекне, а поиски второго еще ведутся.