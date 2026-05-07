В ближайшем окружении Путина началась «война» за власть: The Washington Post

В ближайшем окружении Путина в Кремле возник глубокий раскол, подобный тому, что наблюдался перед переизбранием Бориса Ельцина в 1996 году, пишет The Washington Post со ссылкой на хорошо информированный источник в российском правительстве.

Разногласия обострились в преддверии выборов в Государственную Думу, запланированных на сентябрь: Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, и его команда пытаются убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране посредством политических маневров.

Между тем, самая влиятельная в стране служба ФСБ (Федеральная служба безопасности) настаивает на том, что стабилизировать ситуацию можно только жесткими методами и «ужесточением мер».

Это разные подходы, разные ставки и разные команды, борющиеся за внимание Путина.

Источник сравнил ситуацию с тупиковой ситуацией 1996 года, когда сторонники жесткой линии хотели сохранить власть Ельцина, отменив или отложив президентские выборы и объявив военное положение, в то время как олигархи хотели финансировать его избирательную кампанию.

Сегодня на кону стоит нечто большее: либо контролируемые выборы, либо эскалация репрессий. Бывший генеральный директор российского нефтяного гиганта «Юкос» Михаил Ходорковский подтвердил эту версию в интервью газете The Washington Post.

«Между администрацией президента и Вторым управлением ФСБ существует совершенно очевидный конфликт. Эти ребята получили много власти и начали очень сильно закручивать гайки. Администрация президента каким-то образом пытается дать понять Путину, что ситуация может выйти из-под контроля», — сказал он.

Газета Washington Post приводит несколько публичных признаков конфликта: в конце апреля Сергей Новиков, руководитель общественных проектов администрации президента, заявил на демографической конференции: «Общество устало от запретительной риторики; запрещать что-либо больше невозможно».

ФСБ требует все более жестких ограничений в интернете, запрета мессенджеров и свободного доступа к западным веб-сайтам, а в публичном выступлении неделю назад Путин ясно дал понять, что поддерживает продолжение «затягивания гаек».

Между тем, рейтинг популярности Путина падает седьмую неделю подряд, достигнув 65,6%, и почти четверть россиян ему больше не доверяют.