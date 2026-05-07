В ближайшем окружении Путина началась «война» за власть: The Washington Post

Редакция PRESS 7 мая, 2026 11:04

Scanpix/ EPA/SERGEI ILNITSKY / POOL

Между российской администрацией президента и силами безопасности разгорелся открытый конфликт по поводу стратегии выживания режима, сообщает nra.lv  со ссылкой на The Washington Post.

В ближайшем окружении Путина в Кремле возник глубокий раскол, подобный тому, что наблюдался перед переизбранием Бориса Ельцина в 1996 году, пишет The Washington Post со ссылкой на хорошо информированный источник в российском правительстве.

Разногласия обострились в преддверии выборов в Государственную Думу, запланированных на сентябрь: Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, и его команда пытаются убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране посредством политических маневров.

Между тем, самая влиятельная в стране служба ФСБ (Федеральная служба безопасности) настаивает на том, что стабилизировать ситуацию можно только жесткими методами и «ужесточением мер».

Это разные подходы, разные ставки и разные команды, борющиеся за внимание Путина.

Источник сравнил ситуацию с тупиковой ситуацией 1996 года, когда сторонники жесткой линии хотели сохранить власть Ельцина, отменив или отложив президентские выборы и объявив военное положение, в то время как олигархи хотели финансировать его избирательную кампанию.

Сегодня на кону стоит нечто большее: либо контролируемые выборы, либо эскалация репрессий. Бывший генеральный директор российского нефтяного гиганта «Юкос» Михаил Ходорковский подтвердил эту версию в интервью газете The Washington Post.

«Между администрацией президента и Вторым управлением ФСБ существует совершенно очевидный конфликт. Эти ребята получили много власти и начали очень сильно закручивать гайки. Администрация президента каким-то образом пытается дать понять Путину, что ситуация может выйти из-под контроля», — сказал он.

Газета Washington Post приводит несколько публичных признаков конфликта: в конце апреля Сергей Новиков, руководитель общественных проектов администрации президента, заявил на демографической конференции: «Общество устало от запретительной риторики; запрещать что-либо больше невозможно».

ФСБ требует все более жестких ограничений в интернете, запрета мессенджеров и свободного доступа к западным веб-сайтам, а в публичном выступлении неделю назад Путин ясно дал понять, что поддерживает продолжение «затягивания гаек».

Между тем, рейтинг популярности Путина падает седьмую неделю подряд, достигнув 65,6%, и почти четверть россиян ему больше не доверяют.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

