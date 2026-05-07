В 2024 году — это самые свежие данные — черта риска бедности в Латвии проведена на отметке 699 евро в месяц для одного человека. Для семьи из двух взрослых и двоих детей она составляет 1 468 евро на всех. Если доходы ниже этой суммы, семья официально попадает в зону риска.

Эту цифру рассчитывает Центральное статистическое управление. Если раньше уровень бедности измеряли «минимальной корзиной продуктов», то сейчас показатель зависит от общего уровня жизни в стране: ЦСУ складывает доходы всех жителей Латвии, находит медиану — и берет от нее 60%. Эксперты подчеркивают: цифра условная и далеко не всегда совпадает с реальной бедностью.

«Эта цифра показывает, как доходы человека соотносятся с доходами остального населения. Но если посмотреть на ребенка до 14 лет — ему только на продовольственную корзину нужно 175 евро в месяц, а его порог риска бедности — 153 евро. Это уже не риск бедности, а глубокая бедность. Условная бедность и фактическая — абсолютно разные вещи. Фактическая начинается тогда, когда домохозяйство не может покрыть все свои счета», — объясняет эксперт Конфедерации работодателей Латвии Петерис Лейшкалнс.

В этом и ловушка: чем богаче становятся одни, тем выше поднимается планка «нормы».

Масштаб проблемы впечатляет: риску бедности в Латвии подвержен каждый пятый житель — около 22% населения, или 404 тыс. человек.

Этот показатель практически не меняется последние 15 лет, несмотря на общий экономический рост.

На европейском фоне Латвия выглядит вдвое хуже Чехии, но примерно на одном уровне с соседями по региону — Литвой и Эстонией, и заметно лучше Греции, Испании, Болгарии и Румынии.

Самая уязвимая категория — пенсионеры: почти каждый второй (40%) живет менее чем на 700 евро в месяц. В группе 60-64 лет риску подвержен каждый четвертый. В зоне риска также люди с инвалидностью и семьи с детьми — особенно те, где ребенка воспитывает один родитель.

Еще в 2021 году был принят план, по которому к 2030 году доля населения в зоне риска бедности должна сократиться до 16%. Но подвижек нет: темпы роста пенсий и пособий значительно отстают от темпов роста средних зарплат. Пока работающие богатеют быстрее, чем растут пособия, пенсионеры «проваливаются» все глубже.

«Так будет до тех пор, пока в Латвии не снизятся контрасты доходов в целом. Это может произойти в двух случаях: если этому будет способствовать налоговая и распределительная политика — как, например, в Швеции — или если изменится структура экономики. Рост значения промышленности, например, мог бы помочь: это отрасль, которая способствует выравниванию доходов», — считает экономист Luminor Петерис Страутиньш.