Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Максимум 699 евро: кто в Латвии официально бедный (1)

Редакция PRESS 7 мая, 2026 14:51

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийская экономика растет, зарплаты повышаются, покупательная способность восстанавливается. Но в тени этих успехов остаются 404 тыс. человек, для которых статистическая реальность и реальная жизнь — две разные планеты, сообщает rus.lsm.lv в программе «Обсудим вечером».

В 2024 году — это самые свежие данные — черта риска бедности в Латвии проведена на отметке 699 евро в месяц для одного человека. Для семьи из двух взрослых и двоих детей она составляет 1 468 евро на всех. Если доходы ниже этой суммы, семья официально попадает в зону риска.

Эту цифру рассчитывает Центральное статистическое управление. Если раньше уровень бедности измеряли «минимальной корзиной продуктов», то сейчас показатель зависит от общего уровня жизни в стране: ЦСУ складывает доходы всех жителей Латвии, находит медиану — и берет от нее 60%. Эксперты подчеркивают: цифра условная и далеко не всегда совпадает с реальной бедностью.

«Эта цифра показывает, как доходы человека соотносятся с доходами остального населения. Но если посмотреть на ребенка до 14 лет — ему только на продовольственную корзину нужно 175 евро в месяц, а его порог риска бедности — 153 евро. Это уже не риск бедности, а глубокая бедность. Условная бедность и фактическая — абсолютно разные вещи. Фактическая начинается тогда, когда домохозяйство не может покрыть все свои счета», — объясняет эксперт Конфедерации работодателей Латвии Петерис Лейшкалнс.

В этом и ловушка: чем богаче становятся одни, тем выше поднимается планка «нормы». 

Масштаб проблемы впечатляет: риску бедности в Латвии подвержен каждый пятый житель — около 22% населения, или 404 тыс. человек.

Этот показатель практически не меняется последние 15 лет, несмотря на общий экономический рост.

На европейском фоне Латвия выглядит вдвое хуже Чехии, но примерно на одном уровне с соседями по региону — Литвой и Эстонией, и заметно лучше Греции, Испании, Болгарии и Румынии.

Самая уязвимая категория — пенсионеры: почти каждый второй (40%) живет менее чем на 700 евро в месяц. В группе 60-64 лет риску подвержен каждый четвертый. В зоне риска также люди с инвалидностью и семьи с детьми — особенно те, где ребенка воспитывает один родитель.

Еще в 2021 году был принят план, по которому к 2030 году доля населения в зоне риска бедности должна сократиться до 16%. Но подвижек нет: темпы роста пенсий и пособий значительно отстают от темпов роста средних зарплат. Пока работающие богатеют быстрее, чем растут пособия, пенсионеры «проваливаются» все глубже.

«Так будет до тех пор, пока в Латвии не снизятся контрасты доходов в целом. Это может произойти в двух случаях: если этому будет способствовать налоговая и распределительная политика — как, например, в Швеции — или если изменится структура экономики. Рост значения промышленности, например, мог бы помочь: это отрасль, которая способствует выравниванию доходов», — считает экономист Luminor Петерис Страутиньш.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Мир 19:18

Мир 1 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Важно 19:17

Важно 1 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать