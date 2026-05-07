Трамп: «Мы хотим оставить всех в живых»

«Всё очень просто. У Ирана не может быть ядерного оружия, потому что, какими бы сильными они ни были, мы хотим оставить их в живых. Мы хотим оставить в живых всех вас», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

«Иран не может и не будет обладать ядерным оружием, и они согласились с этим, наряду с другими пунктами. За последние 44 часа у нас состоялись очень хорошие переговоры, и весьма вероятно, что мы заключим сделку», — сказал Трамп.

Он добавил, что Тегеран также договорился по другим вопросам, но не упомянул подробностей.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багхаи опроверг сообщения о том, что соглашение близко к заключению, назвав их преувеличенными.

Он заявил иранскому информационному агентству ISNA, что Иран рассматривает предложение США и ответит на него через Пакистан.

