Лекарство есть, а чуда нет: учёные нашли странную причину, почему болезнь Паркинсона у всех разная

Редакция PRESS 7 мая, 2026 10:04

Наука 0 комментариев

Болезнь Паркинсона долго выглядела для врачей как один большой диагноз: дрожание рук, скованность движений, постепенное ухудшение состояния. Но новое исследование бельгийских учёных подбрасывает неожиданный поворот: возможно, под одним названием скрывается не одна болезнь, а целая группа разных состояний.

И именно поэтому одно и то же лечение может помогать одному пациенту — и почти не работать у другого.

Исследователи из VIB и KU Leuven использовали машинное обучение и необычных помощников — плодовых мушек. В лаборатории создали модели с мутациями в 24 генах, связанных с паркинсонизмом, а затем наблюдали за поведением насекомых и дали алгоритмам искать закономерности.

Компьютер увидел то, что трудно заметить обычным способом: модели болезни разделились на две большие группы и пять подгрупп. То есть внешне симптомы могут выглядеть похожими, но внутри организма происходят разные поломки.

Это важная деталь. Если лекарство нацелено на один биологический механизм, оно может сработать только у тех, у кого проблема именно там. У другой группы пациентов такая терапия может не дать ожидаемого эффекта — не потому что лекарство «плохое», а потому что болезнь устроена иначе.

Учёные проверили эту идею на моделях: соединение, которое улучшало симптомы у одной подгруппы мушек, не спасало другую. Для медицины это звучит как неприятная, но полезная подсказка: универсальной кнопки от сложной болезни может просто не существовать.

Пока это не новая таблетка и не готовый метод лечения для людей. Исследование проводилось на плодовых мушках, а путь от лаборатории до больницы всегда длинный. Но сама логика уже меняет взгляд на болезнь Паркинсона: возможно, будущие терапии будут подбирать не только по симптомам, а по тому, какая именно биологическая «версия» болезни стоит за ними.

На фоне общей статистики это особенно важно. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году в мире было более 8,5 миллиона человек с болезнью Паркинсона, а связанная с ней смертность и инвалидность быстро растут.

Получается почти детективная история: болезнь одна только на вывеске. А внутри — несколько разных сценариев, и каждому может понадобиться свой ключ.

 

Комментарии (0)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

