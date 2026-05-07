Где сейчас надёжнее и выгоднее отдыхать в отпуске: советы экспертов

Дубай закрыт?

В прошлом году как раз в марте автору довелось оказаться в Международном аэропорту Дубая — одном из крупнейших в мире. Мы прилетели из Риги и должны были пересесть на рейс авиакомпании Emirates до вьетнамского Хошимина.

Временной зазор между рейсами составлял 1,5 часа. И этого времени было впритык. Ведь аэропорт состоит из трех огромных терминалов, каждый из которых площадью в несколько футбольных полей. Между терминалами курсируют автобусы-шаттлы, но даже они могут застрять в пробках — вместе с тягачами различной грузоподъемности, перевозящими различные грузы.

Самолеты здесь взлетают и садятся в круглосуточном режиме практически каждые пять минут. Чтобы успеть на рейс, пришлось бежать по движущейся транспортерной ленте горизонтального эскалатора, искать остановку нужного автобуса, проезжать мимо гигантских Airbus А380 с ливреей Emirates, которые являются самыми крупнейшими авиалайнерами в мире (максимальная вместимость — 853 пассажира), и затем в третьем терминале искать свой гейт. На посадку мы успели буквально в последний момент.

Дубай наряду со Стамбулом долгое время оставался ключевым пересадочным узлом для перелетов в Азию. Однако сейчас ситуация изменилась: фактически этот маршрут оказался закрыт, а рейсы из Риги в Дубай временно прекращены. В выигрыше оказались турецкие авиаперевозчики, а полеты в Азию теперь осуществляются над Туркменистаном и Афганистаном — в обход зоны конфликта.

Дороже и дольше

Пострадал не только транзит. Опустели и отели в ОАЭ, а ведь это было одним из популярных туристических направлений, в том числе и для жителей Латвии. И хотя полеты в другие азиатские страны продолжаются, стоимость авиабилетов существенно выросла.

Путешественники знают: именно транспорт — самая дорогая часть путешествия в Азию. Ведь из Европы лететь приходится долго, сжигая топливо. Например, перелет из Хельсинки до столицы Таиланда Бангкока длится более 11 часов. За это время ты успеваешь пересмотреть все фильмы на экране монитора, вмонтированного в кресло перед тобой, поспать, поесть — и просто устать от дороги.

Цены на билеты и раньше впечатляли. Полет на двоих туда и обратно при раннем бронировании стоил около 2 500 евро. Сейчас цены выросли примерно вдвое. Что будет в ноябре, когда начнется высокий туристический сезон в Пхукете и Паттайе, пока можно только предполагать.

Эксперты предупреждают

Туристам сообщили о неприятном сюрпризе, который ожидает всех в 2026 году. Важное предупреждение было опубликовано агентством Bloomberg со ссылкой на данные компании Alton Aviation Consultancy.

Эксперты заявляют: снижения цен на дальние перелеты в этом году ожидать не стоит. Причины — изменение маршрутов и рост цен на топливо на фоне военных действий в регионе.

«Для того чтобы снижение цен оказало влияние на цепочку поставок авиационного топлива, потребуется до трех месяцев. Мы видим не просто краткосрочный ценовой шок», — пояснил аналитик в сфере туризма Ханмин Ли на сайте агентства.

Что делать туристам?

Так что планировать сейчас осенне-зимние поездки в Таиланд, Вьетнам, на Бали или в Шри-Ланку и другие азиатские направления рискованно: стоимость может существенно измениться.

Что же делать путешественникам? В связи с этим Государственный центр защиты прав потребителей разместил на своей интернет-странице соответствущие рекомендации.

Стабильность цены комплексного туристического пакета является важным аспектом защиты прав потребителей. Хотя в отдельных случаях туроператор может изменить цену услуги, такие изменения допустимы только при соблюдении конкретных условий, указанных в договоре и правилах Кабмина.

Это обеспечивает баланс между правом поставщика услуг реагировать на внешние экономические факторы и правом путешественника на прозрачные, предсказуемые и справедливые условия договора.

Цена уже приобретенного пакетного тура может быть изменена только при соблюдении ряда условий:

* это должно быть прописано в договоре, заключенном с путешественником;

* изменение должно быть связано с объективными внешними факторами (например, с ростом цен на топливо или другие энергоресурсы, сбором, колебанием курса валют);

* туроператор обязан обосновать необходимость доплаты и ее расчет. Повышение цены не является свободным выбором — оно допустимо только при полном соблюдении договора и правил.

Кроме того, в договоре должна быть предусмотрена и возможность снижения цены, если расходы уменьшаются, — это обязательное условие симметрии.

Туроператор обязан уведомить клиента о повышении не позднее чем за 20 дней до начала поездки. В противном случае потребитель имеет право либо требовать исполнения договора по первоначальной цене, либо отказаться от поездки с возвратом средств.

Однако эти правила касаются только тех путешественников, которые заключили договоры с турфирмами. Если же вы самостоятельно бронируете отель или покупаете авиабилеты, цена фиксируется сразу. Но важно внимательно изучать условия бронирования.

А как же Европа?

Зимой среди латвийцев традиционно популярны Египет и Канарские острова. На европейских морских курортах, в той же Турции, Испании или Греции, сезон обычно начинается лишь в мае.

В марте-апреле, например на острове Мальта, могут быть ветра и дожди, а температура воды на всем протяжении Средиземного моря редко превышает +16 градусов. Но в этом году на европейские направления ожидается туристический ажиотаж.

Это касается прежде всего Испании, Италии и Португалии. Часть туристов опасается ехать в страны, расположенные ближе к зоне конфликта, например в Турцию, Грецию или на Кипр. Ведь рядом Израиль, а тот же Кипр уже бомбили. Естественно, отельеры и рестораторы в безопасных странах захотят заработать.

Так что цены на свои услуги они наверняка повысят. Тем более что в популярных регионах и без того наблюдается перегрузка. Например, на Тенерифе в прошлом году приняли 8 млн. человек, что вызвало недовольство местных жителей.

Есть альтернативы

В качестве альтернативы можно рассмотреть менее раскрученные направления — Черногорию, Хорватию, Албанию, а также Румынию и Болгарию. До той же Варны или Бургаса можно долететь всего за 2-3 часа.

Что же касается любителей зимних вояжей, то здесь стоит обратить внимание на европейские термальные курорты.

В той же Болгарии, в 140 километрах от Софии, в Родопских горах расположен Велинград. В этом городе даже из кранов горожан течет минеральная вода — другой здесь просто нет. А на улицах установлены колонки, из которых течет кипяток. Ведь это же термальный курорт.

Есть еще Хевиз в Венгрии с его уникальным термальным озером, Подчетртек в Словении... В этой деревне на границе с Хорватией с населением несколько сотен человек находятся спа-комплекс с многочисленными саунами и три отеля.

Такие направления могут стать разумной альтернативой дальним перелетам.

Александр ФЕДОТОВ