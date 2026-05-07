Заявление Латвийской армии о залетевших беспилотниках: угроза миновала

Редакция PRESS 7 мая, 2026 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

-Опасность в воздушном пространстве Латвии закончилась, - об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в Фейсбуке

-Национальные вооруженные силы информируют, что возможная угроза воздушному пространству Латвии миновала.

Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно следят за воздушным пространством, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу.

Национальные вооруженные силы усилили возможности ПВО на восточных рубежах, направив дополнительные подразделения.

Пока российская агрессия в Украине продолжается, возможен повтор таких случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему.

Как сообщалось, в четверг рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали.

На месте происшествия находятся подразделения НВС, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В ГПСС агентству ЛЕТА сообщили, что около 3:30 на телефон 112 поступило несколько звонков о возможном возгорании в Резекне на объекте для хранения нефти на улице Комунала. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что открытого возгорания больше нет, но принимаются необходимые меры для охлаждения одного из резервуаров.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил агентству ЛЕТА, что один из дронов упал на территории резекненского филиала ООО "East-West Transit". Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне на различных каналах сообщают, что ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул моторов в небе. Также были слышны звуки, похожие на взрыв, и видны вспышки света.

Жители также делились в социальных сетях видео, на которых над Резекне видна вспышка света и слышен характерный для взрыва звук.

Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис сообщил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что полиция получила информацию о двух предположительно упавших дронах - один упал на нефтебазе, а поиски места падения второго еще ведутся.

По запросу НВС в 4:09 ГПСС разослала оповещение по сотовой сети в Лудзенском, Балвском, а в 4:43 - в Резекненском крае.

НВС информировали жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии, призывая искать убежище в помещениях, закрыть окна и двери, а при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по телефону 112.

Как сообщалось, подобные оповещения по сотовой сети жители Латгале за последние месяцы получали несколько раз, и они были связаны с приближением или вторжением в воздушное пространство Латвии дронов.

НВС усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как отмечают в НВС, пока продолжается российская агрессия в Украине, случаи, когда в воздушное пространство Латвии залетают или приближаются к нему иностранные беспилотные летательные аппараты, могут повторяться.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

