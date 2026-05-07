Если не хватает стажа: кому и сколько вместо пенсии гарантирует Латвия?

«Семь секретов» 7 мая, 2026 18:52

Выбор редакции 0 комментариев

Для назначения государственной пенсии по старости в 65 лет требуется наличие страхового стажа не менее 20 лет. А если его не хватает? Может ли сениор рассчитывать хоть на какую-то государственную поддержку в таком случае? Наша редакция и Государственное агентство социального страхования (VSAA) – о минимальных пенсиях и пособиях в старости.

Пособие социального обеспечения

Если стаж - менее 20 лет

Бывает так, что наступил пенсионный возраст, а пенсию не назначают. Такое возможно, если у человека для пенсии недостаточно страхового стажа. Например, житель долгое время не работал по разным причинам, или работал неофициально и не выплачивал взносы социального страхования, в том числе на пенсию, или работодатель не выплачивал положенный социальный налог за работника от его зарплаты. И что, тогда пожилой человек остается в старости без средств существования?

Согласно Закону о государственных социальных пособиях, если с наступлением пенсионного возраста жителю не хватает страхового стажа для назначения государственной пенсии, государство назначает ему пособие социального обеспечения по старости.

Кто может получить государственное пособие социального обеспечения? Это жители, у которых:

- нет права на государственную пенсию (за исключением пенсии по потере кормильца, инвалидам);

- нет страхового возмещения в связи с несчастным случаем на работе или профзаболеванием;

- а также те, которые не работают и не являются самозанятыми лицами.

Государственное пособие соцобеспечения может быть назначено жителям Латвии, имеющим персональный код ЛР, проживающим постоянно или беспрерывно в течение 12 месяцев за последние 60 месяцев.

По старости, по потере кормильца

Размер ежемесячного пособия

Государственное пособие социального обеспечения назначается жителям, достигшим пенсионного возраста и не имеющим полного страхового стажа для пенсии. Минимальная сумма государственного пособия социального обеспечения по старости в этом году – 187 евро в месяц.

Минимальный размер государственного пособия социального обеспечения в случае потери кормильца:

- на ребенка до 7 лет – 213 евро;

- с 7 лет – 255 евро.

В случае инвалидности

Размер зависит от группы и занятости

Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, как и ранее, зависит от занятости получателя пособия. Получателям, не имеющим работы, выплачивается дополнительная сумма.

Для 1-й группы инвалидности:

- для работающих - 261,80 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 298,20 евро;

- для неработающих - 340,34 евро в месяц (было 302,12 евро), с инвалидностью с детства - 387,66 евро (было 343,98 евро).

Для 2-й группы инвалидности:

- для работающих - 224,40 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 255,60 евро;

- для неработающих - 269,28 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 306,72 евро.

Для 3-й группы инвалидности:

- независимо от занятости – 187 евро в месяц, с инвалидностью с детства – 213 евро.

Чернобыльцам», безработным...

Размер пособия разным группам жителей

Государственное пособие социального обеспечения назначается и выплачивается еще нескольким социально защищенным группам жителей.

1 Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьям погибших участников ликвидации последствий аварии - 187 евро в месяц.

2 Пособие на похороны в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица, - в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 х 187).

3 Пособие на похороны в случае смерти безработного - в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 х 187).

4 Компенсация ущерба (несчастный случай на производстве до 1 января 1997 года) лицам, которым поддержка определяется в размере страхового пособия по инвалидности, – 187 евро в месяц.

5 Размер пособия социального обеспечения по безработице - 60% от удвоенной суммы государственного пособия соцобеспечения. 60% от 374 евро.

По потере трудоспособности

Размер государственной компенсации

В определенных случаях при потере трудоспособности (например на рабочем месте) государство назначает пострадавшему компенсацию по потере трудоспособности. Ее ежемесячный размер зависит от установленной лицу группы инвалидности.

- 1-я группа - 340,80 евро в месяц, при инвалидности с детства - 408,00 евро;

- 2-я группа - 298,20 евро, при инвалидности с детства – 357 евро;

- 3-я группа – 213 евро, при инвалидности с детства – 255 евро.

(!) Государственное пособие социального обеспечения выплачивается в текущем месяце за предыдущий месяц.

Как получить пособие?

Порядок назначения господдержки

Государственное пособие социального обеспечения не назначается автоматически. Для получения госпособия социального обеспечения жителю надо написать заявление о назначении пособия и подать его в любое территориальное отделение Государственного агентства социального страхования (VSAA):

- лично (по предварительной записи);

- в электронном виде с надежной э-подписью;

- направить по почте;

- предоставить через доверенное лицо (с нотариальной доверенностью);

- опустить в почтовый ящик любого отделения;

- подать в электронном виде на едином портале государства и самоуправлений: www.latvija.lv.

* Если получатель пособия умер, то назначенное, но не полученное до дня смерти пособие может получить супруг умершего или родственник первой и второй ступени.

V Выплата пособия прекращается, если получатель пособия:

- находится на полном государственном обеспечении (в государственном учреждении длительного социального ухода или социальной реабилитации или в местах заключения);

- выехал на постоянное место жительства за пределы Латвии (пособие выплачивается за два месяца вперед, и выплата прекращается);

- приобретает право на получение государственной пенсии (за исключением пенсии по потере кормильца жителю с инвалидностью) или страховое возмещение в связи с несчастным случаем на работе или профзаболеванием;

- получатель пособия устраивается на работу (по найму или как самозанятое лицо). Об этом следует в трехдневный срок со дня начала работы известить любое отделение VSAA.

(!) Больше информации - на домашней странице Государственного агентства социального страхования:
www.vsaa.gov.lvhttps://www.vsaa.gov.lv/lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

