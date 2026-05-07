Если не хватает стажа: кому и сколько вместо пенсии гарантирует Латвия?

Пособие социального обеспечения
Если стаж - менее 20 лет
Бывает так, что наступил пенсионный возраст, а пенсию не назначают. Такое возможно, если у человека для пенсии недостаточно страхового стажа. Например, житель долгое время не работал по разным причинам, или работал неофициально и не выплачивал взносы социального страхования, в том числе на пенсию, или работодатель не выплачивал положенный социальный налог за работника от его зарплаты. И что, тогда пожилой человек остается в старости без средств существования?
Согласно Закону о государственных социальных пособиях, если с наступлением пенсионного возраста жителю не хватает страхового стажа для назначения государственной пенсии, государство назначает ему пособие социального обеспечения по старости.
Кто может получить государственное пособие социального обеспечения? Это жители, у которых:
- нет права на государственную пенсию (за исключением пенсии по потере кормильца, инвалидам);
- нет страхового возмещения в связи с несчастным случаем на работе или профзаболеванием;
- а также те, которые не работают и не являются самозанятыми лицами.
Государственное пособие соцобеспечения может быть назначено жителям Латвии, имеющим персональный код ЛР, проживающим постоянно или беспрерывно в течение 12 месяцев за последние 60 месяцев.
По старости, по потере кормильца
Размер ежемесячного пособия
Государственное пособие социального обеспечения назначается жителям, достигшим пенсионного возраста и не имеющим полного страхового стажа для пенсии. Минимальная сумма государственного пособия социального обеспечения по старости в этом году – 187 евро в месяц.
Минимальный размер государственного пособия социального обеспечения в случае потери кормильца:
- на ребенка до 7 лет – 213 евро;
- с 7 лет – 255 евро.
В случае инвалидности
Размер зависит от группы и занятости
Размер государственного пособия социального обеспечения для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, как и ранее, зависит от занятости получателя пособия. Получателям, не имеющим работы, выплачивается дополнительная сумма.
Для 1-й группы инвалидности:
- для работающих - 261,80 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 298,20 евро;
- для неработающих - 340,34 евро в месяц (было 302,12 евро), с инвалидностью с детства - 387,66 евро (было 343,98 евро).
Для 2-й группы инвалидности:
- для работающих - 224,40 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 255,60 евро;
- для неработающих - 269,28 евро в месяц, с инвалидностью с детства - 306,72 евро.
Для 3-й группы инвалидности:
- независимо от занятости – 187 евро в месяц, с инвалидностью с детства – 213 евро.
Чернобыльцам», безработным...
Размер пособия разным группам жителей
Государственное пособие социального обеспечения назначается и выплачивается еще нескольким социально защищенным группам жителей.
1 Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьям погибших участников ликвидации последствий аварии - 187 евро в месяц.
2 Пособие на похороны в случае смерти члена семьи, находившегося на иждивении застрахованного лица, - в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 х 187).
3 Пособие на похороны в случае смерти безработного - в размере трех пособий соцобеспечения – 561 евро (3 х 187).
4 Компенсация ущерба (несчастный случай на производстве до 1 января 1997 года) лицам, которым поддержка определяется в размере страхового пособия по инвалидности, – 187 евро в месяц.
5 Размер пособия социального обеспечения по безработице - 60% от удвоенной суммы государственного пособия соцобеспечения. 60% от 374 евро.
По потере трудоспособности
Размер государственной компенсации
В определенных случаях при потере трудоспособности (например на рабочем месте) государство назначает пострадавшему компенсацию по потере трудоспособности. Ее ежемесячный размер зависит от установленной лицу группы инвалидности.
- 1-я группа - 340,80 евро в месяц, при инвалидности с детства - 408,00 евро;
- 2-я группа - 298,20 евро, при инвалидности с детства – 357 евро;
- 3-я группа – 213 евро, при инвалидности с детства – 255 евро.
(!) Государственное пособие социального обеспечения выплачивается в текущем месяце за предыдущий месяц.
Как получить пособие?
Порядок назначения господдержки
Государственное пособие социального обеспечения не назначается автоматически. Для получения госпособия социального обеспечения жителю надо написать заявление о назначении пособия и подать его в любое территориальное отделение Государственного агентства социального страхования (VSAA):
- лично (по предварительной записи);
- в электронном виде с надежной э-подписью;
- направить по почте;
- предоставить через доверенное лицо (с нотариальной доверенностью);
- опустить в почтовый ящик любого отделения;
- подать в электронном виде на едином портале государства и самоуправлений: www.latvija.lv.
* Если получатель пособия умер, то назначенное, но не полученное до дня смерти пособие может получить супруг умершего или родственник первой и второй ступени.
V Выплата пособия прекращается, если получатель пособия:
- находится на полном государственном обеспечении (в государственном учреждении длительного социального ухода или социальной реабилитации или в местах заключения);
- выехал на постоянное место жительства за пределы Латвии (пособие выплачивается за два месяца вперед, и выплата прекращается);
- приобретает право на получение государственной пенсии (за исключением пенсии по потере кормильца жителю с инвалидностью) или страховое возмещение в связи с несчастным случаем на работе или профзаболеванием;
- получатель пособия устраивается на работу (по найму или как самозанятое лицо). Об этом следует в трехдневный срок со дня начала работы известить любое отделение VSAA.
(!) Больше информации - на домашней странице Государственного агентства социального страхования:
www.vsaa.gov.lvhttps://www.vsaa.gov.lv/lv
Подготовила Вера ВОЛОДИНА