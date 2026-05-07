Это фейк о беспилотнике: Госполиция предупреждает о ложной информации в сети

Государственная полиция установила, что в интернете специально распространяется ложная информация о якобы украинском беспилотнике, разбившем сегодня ночью на участке железной дороги Рига - Даугавпилс железной дороги Ницгале - Ваболе, сообщает Госполиция на своей сайте в Фейсбуке.
-Эта информация не соответствует действительности! - подчеркивает Госполиция.
Гражданам рекомендуется критически оценивать имеющуюся в интернете информацию и доверять только официальным источникам информации – сайтам государственных учреждений и официальным аккаунтам в соцсетях.
.