Кардиологи нашли врага на вашей кухне: это не только жир!

Редакция PRESS 7 мая, 2026 10:25

Азбука здоровья

Врачи всё чаще смотрят не только на то, сколько человек ест, но и на то, что именно лежит у него на тарелке. И теперь европейские кардиологи предлагают прямо говорить пациентам с сердечными проблемами: меньше ультрапереработанной еды, больше домашней кухни.

Речь не о том, чтобы немедленно выбросить из дома всё вкусное. Но специалисты Европейского общества кардиологов предупреждают: продукты, которые почти полностью прошли через фабрику до того, как попали в холодильник или шкаф, стали серьёзной проблемой для здоровья.

Это сладкие напитки, готовые снеки, печенье, пирожные, переработанное мясо, многие полуфабрикаты и продукты с длинным списком добавок. Они удобны, быстро съедаются и часто не требуют никаких усилий — открыл, разогрел, съел. Именно в этом и ловушка.

Кардиологи связывают частое употребление такой еды с повышенным риском ожирения, диабета второго типа и высокого давления. А всё это — хорошо знакомые дороги к сердечно-сосудистым болезням.

Особенно любопытная деталь: эксперты советуют врачам говорить пациентам не только о составе еды, но и о привычках вокруг неё. Например, есть медленнее, не устраивать плотные поздние ужины и чаще готовить дома.

На первый взгляд звучит почти как совет от бабушки. Но в современной медицине это превращается в конкретную рекомендацию: домашняя еда обычно даёт человеку больше контроля. Видно, сколько соли, сахара, жира и соусов попадает в блюдо. С фабричной едой всё сложнее — вкус уже собран так, чтобы рука тянулась за следующей порцией.

Один из авторов документа, профессор Луиджина Гуасти из Университета Инсубрии в Италии, отметила, что ультрапереработанные продукты во многих странах во многом вытеснили традиционное питание. При этом данные исследований всё чаще указывают на связь такой еды с факторами риска для сердца.

Но в обычных консультациях у кардиолога эта тема до сих пор часто звучит слишком тихо. Пациенту могут сказать про вес, давление, холестерин и соль — но не всегда отдельно объясняют, что проблема может быть не только в калориях, а в самой степени переработки еды.

Британские специалисты тоже поддерживают такой подход. По их словам, уже есть достаточно наблюдений, чтобы относиться к рациону с большим количеством ультрапереработанных продуктов как к серьёзному сигналу риска.

Начать предлагают с простого: меньше готовых сладостей, печенья, снеков и полуфабрикатов, больше обычной еды, приготовленной из понятных продуктов.

И тут внезапно старая кухня выигрывает у модного удобства. Кастрюля, сковородка и нормальный ужин дома снова оказываются не скучной бытовой рутиной, а почти кардиологическим инструментом.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

