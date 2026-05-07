Кардиологи нашли врага на вашей кухне: это не только жир!

Речь не о том, чтобы немедленно выбросить из дома всё вкусное. Но специалисты Европейского общества кардиологов предупреждают: продукты, которые почти полностью прошли через фабрику до того, как попали в холодильник или шкаф, стали серьёзной проблемой для здоровья.

Это сладкие напитки, готовые снеки, печенье, пирожные, переработанное мясо, многие полуфабрикаты и продукты с длинным списком добавок. Они удобны, быстро съедаются и часто не требуют никаких усилий — открыл, разогрел, съел. Именно в этом и ловушка.

Кардиологи связывают частое употребление такой еды с повышенным риском ожирения, диабета второго типа и высокого давления. А всё это — хорошо знакомые дороги к сердечно-сосудистым болезням.

Особенно любопытная деталь: эксперты советуют врачам говорить пациентам не только о составе еды, но и о привычках вокруг неё. Например, есть медленнее, не устраивать плотные поздние ужины и чаще готовить дома.

На первый взгляд звучит почти как совет от бабушки. Но в современной медицине это превращается в конкретную рекомендацию: домашняя еда обычно даёт человеку больше контроля. Видно, сколько соли, сахара, жира и соусов попадает в блюдо. С фабричной едой всё сложнее — вкус уже собран так, чтобы рука тянулась за следующей порцией.

Один из авторов документа, профессор Луиджина Гуасти из Университета Инсубрии в Италии, отметила, что ультрапереработанные продукты во многих странах во многом вытеснили традиционное питание. При этом данные исследований всё чаще указывают на связь такой еды с факторами риска для сердца.

Но в обычных консультациях у кардиолога эта тема до сих пор часто звучит слишком тихо. Пациенту могут сказать про вес, давление, холестерин и соль — но не всегда отдельно объясняют, что проблема может быть не только в калориях, а в самой степени переработки еды.

Британские специалисты тоже поддерживают такой подход. По их словам, уже есть достаточно наблюдений, чтобы относиться к рациону с большим количеством ультрапереработанных продуктов как к серьёзному сигналу риска.

Начать предлагают с простого: меньше готовых сладостей, печенья, снеков и полуфабрикатов, больше обычной еды, приготовленной из понятных продуктов.

И тут внезапно старая кухня выигрывает у модного удобства. Кастрюля, сковородка и нормальный ужин дома снова оказываются не скучной бытовой рутиной, а почти кардиологическим инструментом.