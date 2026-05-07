Он идёт на Эверест 60 дней : история австралийца, который начал путь от моря

Потому что он идёт не просто на вершину. Он начал путь от уровня моря.

27-летний австралиец хочет установить рекорд Guinness World Records в категории sea-to-summit — от моря до вершины Эвереста без моторного транспорта. Для этого ему нужно было сначала проехать на велосипеде более тысячи километров по Индии, от города Дигха на берегу Бенгальского залива, а затем добраться пешком до высочайшей точки планеты — 8848,86 метра.

Предыдущий рекорд принадлежит южнокорейскому альпинисту Ким Чан Хо. В 2013 году он прошёл такой путь за 67 дней. Форан хочет уложиться в 60 и подняться на вершину до 31 мая.

Но за этим путешествием стоит не только спортивная амбиция.

Оливеру было 16, когда его мать умерла от рака мозга. Он вспоминает, что тогда не смог нормально прожить горе. Не плакал, не показывал эмоций, просто запер всё внутри. Снаружи жизнь вроде бы шла: бизнес, работа, планы. А внутри, по его словам, была пустота.

Теперь он идёт на Эверест в память о матери и собирает деньги для программы YouTurn, которая помогает молодым людям с проблемами психического здоровья.

Сам маршрут уже оказался испытанием ещё до гор. В Индии Форану пришлось ехать на велосипеде при жаре до 42 градусов. В отдельные дни он проходил до 135 километров, проводя в седле по 10–12 часов. Дороги тоже быстро объяснили, что романтики будет немного: грузовики, коровы, хаос, жара и бесконечные километры.

Он делил путь на короткие отрезки: проехать 20 километров, остановиться, поговорить с кем-нибудь у дороги, купить напиток, снова ехать. В один из таких дней вокруг него собрались школьники. Форан купил им фруктовый сок у местного продавца. Потом подошли ещё дети — и в итоге он выкупил у торговца весь запас.

Но горы не стали проще.

В Непале, во время акклиматизации по пути к Mera Peak, у Форана резко упал уровень кислорода в крови. Он проверил показатели несколько раз — результат оставался плохим. По его словам, он начал чувствовать себя почти в бреду. Команда решила спускаться. Без споров: безопасность важнее красивого плана.

Это не сломало попытку, но изменило маршрут. Теперь команда делает более быстрый рывок по классическому пути к базовому лагерю Эвереста — то, что обычно занимает больше недели, они хотят пройти примерно за четыре дня.

И всё это только подводит его к главной части: ледопады, высота, базовый лагерь, подъём выше 8000 метров и зона, которую альпинисты называют «зоной смерти».

Форан понимает, что впереди самый опасный этап. Но говорит, что в такой экспедиции решает не только физическая форма. Нужна голова, которая выдержит, когда тело уже давно просит остановиться.

Он признаётся: именно пережитая в подростковом возрасте потеря стала частью этой внутренней опоры. И теперь его цель — не только вершина, не только рекорд и не только красивая строка в книге достижений.

Иногда самый длинный подъём начинается не в горах, а в тот момент, когда человек наконец перестаёт молчать.