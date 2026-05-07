Он идёт на Эверест 60 дней : история австралийца, который начал путь от моря

Редакция PRESS 7 мая, 2026 11:17

Обычно, когда говорят о скоростном рекорде на Эвересте, представляется человек, который несётся вверх по склону почти без сна. Но история австралийца Оливера Форана устроена иначе: его попытка длится два месяца — и всё равно может стать рекордной.

Потому что он идёт не просто на вершину. Он начал путь от уровня моря.

27-летний австралиец хочет установить рекорд Guinness World Records в категории sea-to-summit — от моря до вершины Эвереста без моторного транспорта. Для этого ему нужно было сначала проехать на велосипеде более тысячи километров по Индии, от города Дигха на берегу Бенгальского залива, а затем добраться пешком до высочайшей точки планеты — 8848,86 метра.

Предыдущий рекорд принадлежит южнокорейскому альпинисту Ким Чан Хо. В 2013 году он прошёл такой путь за 67 дней. Форан хочет уложиться в 60 и подняться на вершину до 31 мая.

Но за этим путешествием стоит не только спортивная амбиция.

Оливеру было 16, когда его мать умерла от рака мозга. Он вспоминает, что тогда не смог нормально прожить горе. Не плакал, не показывал эмоций, просто запер всё внутри. Снаружи жизнь вроде бы шла: бизнес, работа, планы. А внутри, по его словам, была пустота.

Теперь он идёт на Эверест в память о матери и собирает деньги для программы YouTurn, которая помогает молодым людям с проблемами психического здоровья.

Сам маршрут уже оказался испытанием ещё до гор. В Индии Форану пришлось ехать на велосипеде при жаре до 42 градусов. В отдельные дни он проходил до 135 километров, проводя в седле по 10–12 часов. Дороги тоже быстро объяснили, что романтики будет немного: грузовики, коровы, хаос, жара и бесконечные километры.

Он делил путь на короткие отрезки: проехать 20 километров, остановиться, поговорить с кем-нибудь у дороги, купить напиток, снова ехать. В один из таких дней вокруг него собрались школьники. Форан купил им фруктовый сок у местного продавца. Потом подошли ещё дети — и в итоге он выкупил у торговца весь запас.

Но горы не стали проще.

В Непале, во время акклиматизации по пути к Mera Peak, у Форана резко упал уровень кислорода в крови. Он проверил показатели несколько раз — результат оставался плохим. По его словам, он начал чувствовать себя почти в бреду. Команда решила спускаться. Без споров: безопасность важнее красивого плана.

Это не сломало попытку, но изменило маршрут. Теперь команда делает более быстрый рывок по классическому пути к базовому лагерю Эвереста — то, что обычно занимает больше недели, они хотят пройти примерно за четыре дня.

И всё это только подводит его к главной части: ледопады, высота, базовый лагерь, подъём выше 8000 метров и зона, которую альпинисты называют «зоной смерти».

Форан понимает, что впереди самый опасный этап. Но говорит, что в такой экспедиции решает не только физическая форма. Нужна голова, которая выдержит, когда тело уже давно просит остановиться.

Он признаётся: именно пережитая в подростковом возрасте потеря стала частью этой внутренней опоры. И теперь его цель — не только вершина, не только рекорд и не только красивая строка в книге достижений.

Иногда самый длинный подъём начинается не в горах, а в тот момент, когда человек наконец перестаёт молчать.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

