Чем провинилась Катюша? Божена Рынска о 9 мая в Латвии (6)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 08:05

Выбор редакции 6 комментариев

Своим видением о 9 мая в Латвии поделилась в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, ныне проживающая в Юрмале.

-Грядет 9 мая. В Латвии с 2022 года это день раздора. День обид ватной части населения на титульную нацию и день выходок «назло латышам».

Во время советской оккупации в Латвию, по словам местного политика, «свозили всякий сброд». Я бы не была столько категорична: после трех лет жизни в Латвии выяснилось, что приезжали и прекрасные специалисты, и интеллигентные люди, и из детей некоторых военных вырастали, например, прекрасные врачи, настроенные проевропейски. Но сброда, в самом деле, завезли немало.

Везли работяг на заводы, и это были, мягко скажем, не Спинозы. В основном, малокультурный пролетариат, пьющий, быдловатый. У них рождались детки веселого ужина, и эти обрыганы сформировали целые династии. Кланы бухариков, презирающих порядок. Именно их, а не всех русских, латыши называют «русский мир».

С 2022 года внуки детей веселого ужина расправили плечи, их захватило победобесие, и День Победы, святой для всех нас, для них превратился в повод побыковать. Были и шабаши у снесенного памятника, и песни, и пляски на костях. Естественно, титульная нация это считала: вам не Победа и скорбь важны, вы хотите безнаказанно нас позадирать, и правительство Латвии довольно неуклюже стало это дело пресекать.

В Латвии отмечают День Победы над фашизмом 8 мая. Правительство подчеркнуло, что с уважением относится к тем, кто хочет скорбеть все-таки 9 мая. (Я, кстати, с теми, кто скорбит 9 мая). В этот день правительство Латвии предлагает русским сходить на воинские кладбища принести цветы и прибраться.

Мы два года ездим на маленькое неизвестное кладбище. Прибраться не удается, — там всегда чисто. Убираются окрестные дома, среди которых есть и латыши, кстати. Но цветы мы сажаем.

На воинское кладбище в Юрмале мы не ходим, — там постоянно какие-то провокации. То ленточки вешают, то пытаются сабантуй устроить, — настойчиво пытаются превратить этот день в политическое высказывание. Нам все это не надо. Мы просто хотим вспомнить наших покойников.

А вот что в Латвии запрещено: запрещена георгиевская лента. Старинный военный символ стараниями российской пропаганды превратился в символ «можемповторенья», и латыши воспринимают его, как угрозу. Запрещены массовые акции, то есть, шабаши. Запрещено хором на улицах петь военные песни.

Я обожала военные песни, сами по себе они прекрасны, но с 2022 года европейцам в них слышится угроза. И я что-то перестала их петь, — такое чувство, будто они меня обманули. Наврали мне. Надеюсь, со временем это пройдет, большинство этих песен писалось искренне и с чистым сердцем. Уверена, фронтовик Ян Френкель запретил бы нынешней военщине исполнять свои песни сейчас.

Короче, 9 мая в Латвии отмечается по формуле тихой роскоши. Цветы — можно,
слёзы — желательно, песни — в узком кругу, пляски — только мысленно, Катюшу — шёпотом в воротник. Чем провинилась Катюша, я убей Бог, не пойму. Она и не военная вовсе, это тридцатые года. Но перебьемся без Катюши.

Главное — скорбеть достойно, не напоказ, не назло латышам.

А я мечтаю, как в Прекрасной России Будущего мы все 9 мая пройдемся в Бессмертном Полку, — это шествие придумал очень приличный человек, оппозиционер, и не его вина в том, что идею у него отжала пропаганда. И еще в Прекрасной Антивоенной Мирной и цивилизованной России Будущего я с удовольствием спою Катюшу вместе со всеми.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (6)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (6)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (6)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (6)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (6)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (6)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (6)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

