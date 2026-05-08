-Грядет 9 мая. В Латвии с 2022 года это день раздора. День обид ватной части населения на титульную нацию и день выходок «назло латышам».

Во время советской оккупации в Латвию, по словам местного политика, «свозили всякий сброд». Я бы не была столько категорична: после трех лет жизни в Латвии выяснилось, что приезжали и прекрасные специалисты, и интеллигентные люди, и из детей некоторых военных вырастали, например, прекрасные врачи, настроенные проевропейски. Но сброда, в самом деле, завезли немало.

Везли работяг на заводы, и это были, мягко скажем, не Спинозы. В основном, малокультурный пролетариат, пьющий, быдловатый. У них рождались детки веселого ужина, и эти обрыганы сформировали целые династии. Кланы бухариков, презирающих порядок. Именно их, а не всех русских, латыши называют «русский мир».

С 2022 года внуки детей веселого ужина расправили плечи, их захватило победобесие, и День Победы, святой для всех нас, для них превратился в повод побыковать. Были и шабаши у снесенного памятника, и песни, и пляски на костях. Естественно, титульная нация это считала: вам не Победа и скорбь важны, вы хотите безнаказанно нас позадирать, и правительство Латвии довольно неуклюже стало это дело пресекать.

В Латвии отмечают День Победы над фашизмом 8 мая. Правительство подчеркнуло, что с уважением относится к тем, кто хочет скорбеть все-таки 9 мая. (Я, кстати, с теми, кто скорбит 9 мая). В этот день правительство Латвии предлагает русским сходить на воинские кладбища принести цветы и прибраться.

Мы два года ездим на маленькое неизвестное кладбище. Прибраться не удается, — там всегда чисто. Убираются окрестные дома, среди которых есть и латыши, кстати. Но цветы мы сажаем.

На воинское кладбище в Юрмале мы не ходим, — там постоянно какие-то провокации. То ленточки вешают, то пытаются сабантуй устроить, — настойчиво пытаются превратить этот день в политическое высказывание. Нам все это не надо. Мы просто хотим вспомнить наших покойников.

А вот что в Латвии запрещено: запрещена георгиевская лента. Старинный военный символ стараниями российской пропаганды превратился в символ «можемповторенья», и латыши воспринимают его, как угрозу. Запрещены массовые акции, то есть, шабаши. Запрещено хором на улицах петь военные песни.

Я обожала военные песни, сами по себе они прекрасны, но с 2022 года европейцам в них слышится угроза. И я что-то перестала их петь, — такое чувство, будто они меня обманули. Наврали мне. Надеюсь, со временем это пройдет, большинство этих песен писалось искренне и с чистым сердцем. Уверена, фронтовик Ян Френкель запретил бы нынешней военщине исполнять свои песни сейчас.

Короче, 9 мая в Латвии отмечается по формуле тихой роскоши. Цветы — можно,

слёзы — желательно, песни — в узком кругу, пляски — только мысленно, Катюшу — шёпотом в воротник. Чем провинилась Катюша, я убей Бог, не пойму. Она и не военная вовсе, это тридцатые года. Но перебьемся без Катюши.

Главное — скорбеть достойно, не напоказ, не назло латышам.

А я мечтаю, как в Прекрасной России Будущего мы все 9 мая пройдемся в Бессмертном Полку, — это шествие придумал очень приличный человек, оппозиционер, и не его вина в том, что идею у него отжала пропаганда. И еще в Прекрасной Антивоенной Мирной и цивилизованной России Будущего я с удовольствием спою Катюшу вместе со всеми.