Статистика тревожная. Согласно новейшим данным OECD и Eurostat, Латвия в настоящее время занимает последнее место среди стран ЕС/OECD по нескольким критическим категориям здоровья и экономики.

В Латвии самый высокий уровень предотвратимой смертности в Европейском Союзе. По предотвратимым смертям Латвия занимает последнее место с показателем 342,6 случая смерти на 100 000 жителей. Это самый высокий показатель смертности, которую можно было предотвратить с помощью общественного здравоохранения и первичной профилактики.

"Мы ведь не хотим прожить 117 лет. Мы хотим жить так долго, пока не станем для кого-то обузой, пока нет деменции и прочего. И чтобы этого не произошло, мы должны быть социально активными и соблюдать предписания врачей", - объясняет Апинис.

Если объединить предотвратимые и поддающиеся лечению причины, в Латвии зарегистрировано 543 случая смерти на 100 000 жителей — это самый высокий показатель в ЕС (средний по Евросоюзу — 258).

В Латвии самая большая разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в ЕС. Женщины живут примерно на 9,8–10 лет дольше мужчин. У латвийских мужчин самый низкий ожидаемый срок жизни в ЕС — примерно от 69,8 до 70,8 лет.

"В Латвии меньше всего живут малообеспеченные мужчины и мужчины с плохим образованием. А вот хорошо образованные и обеспеченные женщины у нас живут даже дольше, чем жительницы Скандинавии", - говорит Апинис.

Он отмечает, что женщины склонны собирать информацию о здоровье даже через порталы и женские журналы. Они читают, что лучше готовить, что лучше есть. Мужчины же вообще не обращаются к этой широко распространенной информации.

"Рак никогда не появляется в мышцах. Он появляется там, где происходит застой жидкостей. Нужно двигаться, чтобы застоя жидкости не было", - объясняет Апинис.

По его словам, нужно подобрать спорт, который тебе нравится и заниматься этим. Но если человек много лет ничем долго не занимался и тут отправился играть в баскетбол, то высок шанс, что это прибавит работы травматологам.

В Латвии самое низкое количество лет здоровой жизни в 65-летнем возрасте среди стран ЕС — как у мужчин (4,2 года), так и у женщин (4,4 года). Также в Латвии второй самый низкий процент жителей, которые оценивают своё здоровье как «хорошее» или «очень хорошее» в ЕС (примерно 44–46%).

"Есть много вещей, которые можно исправить. И как сантим к сантиму можно собрать лат, так и мы уделяя внимание целому ряду моментов может обойти по показателям Болгарию, Румынию и даже Литву уже в следующем Сейме. Но нам, конечно, нужно для начала этого захотеть", - считает Апинис.

Он отметил, что денег на медицину может прибавится, но их всё равно не будет так много, чтобы хватило на всё.