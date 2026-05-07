Почему латвийцы умирают так рано? Апинис о здоровье нации

Редакция PRESS 7 мая, 2026 17:22

Мнения

Мы живём в экологически чистой среде, употребляем качественные продукты, но почему у жителей Латвии один из самых низких показателей средней продолжительности жизни в Европе? На этот вопрос видео-каналу nra.lv ответил врач и телеведущий Петерис Апинис.

Статистика тревожная. Согласно новейшим данным OECD и Eurostat, Латвия в настоящее время занимает последнее место среди стран ЕС/OECD по нескольким критическим категориям здоровья и экономики.

В Латвии самый высокий уровень предотвратимой смертности в Европейском Союзе. По предотвратимым смертям Латвия занимает последнее место с показателем 342,6 случая смерти на 100 000 жителей. Это самый высокий показатель смертности, которую можно было предотвратить с помощью общественного здравоохранения и первичной профилактики.

"Мы ведь не хотим прожить 117 лет. Мы хотим жить так долго, пока не станем для кого-то обузой, пока нет деменции и прочего. И чтобы этого не произошло, мы должны быть социально активными и соблюдать предписания врачей", - объясняет Апинис.

Если объединить предотвратимые и поддающиеся лечению причины, в Латвии зарегистрировано 543 случая смерти на 100 000 жителей — это самый высокий показатель в ЕС (средний по Евросоюзу — 258).

В Латвии самая большая разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в ЕС. Женщины живут примерно на 9,8–10 лет дольше мужчин. У латвийских мужчин самый низкий ожидаемый срок жизни в ЕС — примерно от 69,8 до 70,8 лет.

"В Латвии меньше всего живут малообеспеченные мужчины и мужчины с плохим образованием. А вот хорошо образованные и обеспеченные женщины у нас живут даже дольше, чем жительницы Скандинавии", - говорит Апинис. 

Он отмечает, что женщины склонны собирать информацию о здоровье даже через порталы и женские журналы. Они читают, что лучше готовить, что лучше есть. Мужчины же вообще не обращаются к этой широко распространенной информации.

"Рак никогда не появляется в мышцах. Он появляется там, где происходит застой жидкостей. Нужно двигаться, чтобы застоя жидкости не было", - объясняет Апинис.

По его словам, нужно подобрать спорт, который тебе нравится и заниматься этим. Но если человек много лет ничем долго не занимался и тут отправился играть в баскетбол, то высок шанс, что это прибавит работы травматологам.

В Латвии самое низкое количество лет здоровой жизни в 65-летнем возрасте среди стран ЕС — как у мужчин (4,2 года), так и у женщин (4,4 года). Также в Латвии второй самый низкий процент жителей, которые оценивают своё здоровье как «хорошее» или «очень хорошее» в ЕС (примерно 44–46%).

"Есть много вещей, которые можно исправить. И как сантим к сантиму можно собрать лат, так и мы уделяя внимание целому ряду моментов может обойти по показателям Болгарию, Румынию и даже Литву уже в следующем Сейме. Но нам, конечно, нужно для начала этого захотеть", - считает Апинис.

Он отметил, что денег на медицину может прибавится, но их всё равно не будет так много, чтобы хватило на всё.

Комментарии
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

