Австралия отправляет убийцу жены на крошечный остров: за эту схему заплатят сотни миллионов

Науру — крошечная островная страна в Тихом океане. Население — около 12 тысяч человек. И именно туда Австралия теперь может отправлять некоторых иностранцев, которых не может вернуть на родину, но и не хочет оставлять у себя.

Главный герой этого дела в судебных документах называется только TCXM. Его имя не раскрывают из-за австралийских законов о защите личности беженцев. Он приехал в Австралию из Ирана ещё в 1990 году, в 1995-м получил защитную визу, а в 1999 году был приговорён к 22 годам тюрьмы за убийство своей жены.

После тюрьмы его визу аннулировали. Но просто посадить его на самолёт в Иран Австралия не могла: Иран не принимает принудительно возвращаемых граждан, а австралийские власти не отправляют беженцев туда, где им может угрожать преследование.

В итоге мужчина оказался в миграционном тупике. Он уже отбыл уголовный срок, но годами оставался в иммиграционном заключении. Потом ситуация изменилась после решения Высокого суда Австралии в 2023 году: людей, которых невозможно депортировать в обозримом будущем, нельзя держать в заключении бессрочно.

Так на свободу по временным визам вышли более 350 человек. Среди них были и люди с тяжёлыми уголовными приговорами. Для правительства это стало политической проблемой, которую решили вынести за пределы страны — буквально на остров.

Австралия заключила соглашение с Науру. По данным AP и австралийских СМИ, страна должна получить 408 миллионов австралийских долларов за приём таких людей, плюс около 70 миллионов австралийских долларов ежегодно. Первые переселённые уже оказались на острове.

TCXM пытался оспорить депортацию. Он утверждал, что медицинская помощь на Науру может быть недостаточной из-за его тяжёлой астмы. Также его сторона заявляла, что сама схема незаконна и по сути выглядит как наказание, которое назначает не суд, а правительство.

Но семь судей Высокого суда Австралии единогласно отклонили его апелляцию. Это решение стало важным прецедентом: правительство получило подтверждение, что может использовать соглашение с Науру для подобных случаев.

Министр иммиграции Тони Бёрк назвал решение победой миграционной системы и заявил, что аннулированная виза должна иметь последствия.

Теперь мужчина должен жить на Науру по 30-летней визе. По свежим сообщениям австралийских СМИ, после проигранного суда его уже депортировали на остров.

История получилась странной даже по меркам современной миграционной политики: человек, которого нельзя вернуть домой, страна, которая не хочет его оставлять, остров в Тихом океане — и сделка на сотни миллионов, чтобы всё это хоть как-то работало.



