Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Австралия отправляет убийцу жены на крошечный остров: за эту схему заплатят сотни миллионов

Редакция PRESS 7 мая, 2026 12:24

Всюду жизнь 0 комментариев

У Австралии появилась миграционная история, которая звучит почти как сюжет политического триллера: мужчина, осуждённый за убийство жены, проиграл последнюю попытку не быть отправленным на Науру — одно из самых маленьких государств мира.

Науру — крошечная островная страна в Тихом океане. Население — около 12 тысяч человек. И именно туда Австралия теперь может отправлять некоторых иностранцев, которых не может вернуть на родину, но и не хочет оставлять у себя.

Главный герой этого дела в судебных документах называется только TCXM. Его имя не раскрывают из-за австралийских законов о защите личности беженцев. Он приехал в Австралию из Ирана ещё в 1990 году, в 1995-м получил защитную визу, а в 1999 году был приговорён к 22 годам тюрьмы за убийство своей жены.

После тюрьмы его визу аннулировали. Но просто посадить его на самолёт в Иран Австралия не могла: Иран не принимает принудительно возвращаемых граждан, а австралийские власти не отправляют беженцев туда, где им может угрожать преследование.

В итоге мужчина оказался в миграционном тупике. Он уже отбыл уголовный срок, но годами оставался в иммиграционном заключении. Потом ситуация изменилась после решения Высокого суда Австралии в 2023 году: людей, которых невозможно депортировать в обозримом будущем, нельзя держать в заключении бессрочно.

Так на свободу по временным визам вышли более 350 человек. Среди них были и люди с тяжёлыми уголовными приговорами. Для правительства это стало политической проблемой, которую решили вынести за пределы страны — буквально на остров.

Австралия заключила соглашение с Науру. По данным AP и австралийских СМИ, страна должна получить 408 миллионов австралийских долларов за приём таких людей, плюс около 70 миллионов австралийских долларов ежегодно. Первые переселённые уже оказались на острове.

TCXM пытался оспорить депортацию. Он утверждал, что медицинская помощь на Науру может быть недостаточной из-за его тяжёлой астмы. Также его сторона заявляла, что сама схема незаконна и по сути выглядит как наказание, которое назначает не суд, а правительство.

Но семь судей Высокого суда Австралии единогласно отклонили его апелляцию. Это решение стало важным прецедентом: правительство получило подтверждение, что может использовать соглашение с Науру для подобных случаев.

Министр иммиграции Тони Бёрк назвал решение победой миграционной системы и заявил, что аннулированная виза должна иметь последствия.

Теперь мужчина должен жить на Науру по 30-летней визе. По свежим сообщениям австралийских СМИ, после проигранного суда его уже депортировали на остров.

История получилась странной даже по меркам современной миграционной политики: человек, которого нельзя вернуть домой, страна, которая не хочет его оставлять, остров в Тихом океане — и сделка на сотни миллионов, чтобы всё это хоть как-то работало.
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать