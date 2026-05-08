«Нужно помнить, кто агрессор — это Россия»: Силиня провела пресс-конференцию после Кризисного собрания (3)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 08:37

Правительство провело Кризисное собрание по поводу случая в Резекне. И по мере поступления информации будет проведено ещё несколько таких же коротких собраний.

Выступающая перед прессой Силиня заявила, что жителям Латгалии нужно понимать, что при получении сообщений об опасности их обязанность - остаться дома. Это должны понимать все работники и работодатели, все родители и школьники.

"Нужно помнить, кто агрессор - это Россия", - отметила Силиня, подчеркнув, что до сих пор не известно, чьи дроны упали.

Премьер отметила, что всё ещё ждет объяснений от ответственных ведомств. И предоставит Центру кризисного управления больше полномочий.

Жителям Латгалии рекомендовали следить за информацией на портала 112.lv и sargs.lv. Вовремя предупреждать пожилых родных.

Глава VUGD Мартиньш Балтманис рассказала, что информацию о дронах они получили после трех часов ночи, обследовали место падения. Далее было принято решение разослать оповещения.

Глава Госполиции Армандс Рукс отметил, что они оцепили место падения, на месте работают криминалисты. Он отметил, что эксперты отдела кибербезопасности выявили ряд фейковых новостей об этом инциденте, призывных напугать народ.

Силиня подчеркнула - Латвия не открывала свое воздушное пространство для движения украинских дронов - это все фейки российской пропаганды.

"Мы хорошо понимаем, что этот случай попытаются использовать, чтобы испортить наши отношения с Украиной", - подчеркнула она, заверив, что этого не произойдёт, Латвия навсегда останется на стороне Украины.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (3)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (3)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (3)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

