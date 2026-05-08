Выступающая перед прессой Силиня заявила, что жителям Латгалии нужно понимать, что при получении сообщений об опасности их обязанность - остаться дома. Это должны понимать все работники и работодатели, все родители и школьники.

"Нужно помнить, кто агрессор - это Россия", - отметила Силиня, подчеркнув, что до сих пор не известно, чьи дроны упали.

Премьер отметила, что всё ещё ждет объяснений от ответственных ведомств. И предоставит Центру кризисного управления больше полномочий.

Жителям Латгалии рекомендовали следить за информацией на портала 112.lv и sargs.lv. Вовремя предупреждать пожилых родных.

Глава VUGD Мартиньш Балтманис рассказала, что информацию о дронах они получили после трех часов ночи, обследовали место падения. Далее было принято решение разослать оповещения.

Глава Госполиции Армандс Рукс отметил, что они оцепили место падения, на месте работают криминалисты. Он отметил, что эксперты отдела кибербезопасности выявили ряд фейковых новостей об этом инциденте, призывных напугать народ.

Силиня подчеркнула - Латвия не открывала свое воздушное пространство для движения украинских дронов - это все фейки российской пропаганды.

"Мы хорошо понимаем, что этот случай попытаются использовать, чтобы испортить наши отношения с Украиной", - подчеркнула она, заверив, что этого не произойдёт, Латвия навсегда останется на стороне Украины.