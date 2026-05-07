Штраф в 512 100 евро: подробности раскрытого Советом по конкуренции сговора

Нарушение признал только один из розничных торговцев - ООО "Innocent Pro", опосредованным совладельцем которого является депутат Европарламента Мартиньш Стакис. Это предприятие заключило мировое соглашение с СК и заплатило сравнительно небольшой штраф - 23 535 евро.

Штраф для официального дистрибьютора кофейных автоматов "Jura" - эстонской компании "Rickman Trade", у которой в Латвии зарегистрирован филиал, составил 255 938 евро, а для контролируемого литовскими предпринимателями розничного торговца "Eugesta" - 232 636 евро.

СК констатировал, что компания "Rickman Trade" устанавливала цены, по которым розничные торговцы могли продавать кофейные автоматы "Jura" конечным потребителям, отслеживала розничные цены и высказывала возражения розничным торговцам, если цена не соответствовала установленной. Также предприятие влияло на периоды акций и размеры скидок.

"Eugesta", работающая под брендом "Kafo", и "Innocent Pro", работающая под брендом "Es mīlu kafiju", соблюдали установленные "Rickman Trade" цены. Как указал СК, "Rickman Trade" и "Innocent Pro" в общении через "WhatsApp" согласовывали цены на кофейные автоматы, а в случае "Eugesta" информация о согласовании цен была обнаружена в электронной переписке сотрудников.

Как указал СК, в связи с тем, что участники рынка долгое время поддерживали одинаковую розничную цену, произошло запрещенное вертикальное соглашение. СК установил, что нарушения совершались в период с 20 сентября 2020 года по 5 февраля 2025 года, когда была проведена инспекция.

Согласно данным "Firmas.lv", латвийский филиал "Rickman Trade" зарегистрирован в 2017 году. Эстонская "Rickman Trade" опосредованно принадлежит Андресу Аллику, Силверу Ритсу и Дмитрию Антипову.

ООО "Eugesta" зарегистрировано в 1996 году, основной капитал предприятия составляет 142 280 евро. 80% капитала принадлежит литовской компании "KS Investicija", по 10% - гражданину Литвы Ауримасу Стабингису и гражданину Латвии Андрису Пиманову. В 2024 году оборот "Eugesta" составил 116,318 млн евро, что на 2% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия уменьшилась на 4% до 2,839 млн евро. Финансовые данные за 2025 год еще не предоставлены.

ООО "Innocent Pro" зарегистрировано в 2012 году, его основной капитал составляет 5680 евро. Владельцем "Innocent Pro" является АО "Infinity Coffee", акционерами которого в равных долях являются Стакис, Улдис Санговичс, Мартиньш Дзенис и Айварс Каулакалнс. В 2024 году оборот "Innocent Pro" составил 7,469 млн евро, что на 47,5% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 70,4% и до 458 277 евро. Финансовые данные за 2025 год еще не предоставлены.