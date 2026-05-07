Несмотря на предупреждения, в Латгалии «кипела жизнь»: Рукс

Начальник Государственной пожарно спасательной службы Мартиньш Балтманис сообщил, что минувшей ночью в 3:32 поступило сообщение о взрыве, который слышали в Резекне на улице Ригас. При обследовании территории на улице Ригас, аллее Атбривошанас и улице Виляну никаких опасных факторов или взрывов обнаружено не было.

В 4:32 поступил вызов на улицу Комунала, где были повреждены резервуары для хранения нефтепродуктов. В соответствии с алгоритмом в 4:09 был получен запрос на распространение сообщения сотового оповещения в Лудзенском и Балвском краях. Сообщение было распространено в течение 28 секунд.