Заезд с флагами — ежегодная традиция Нацблока. «Эта акция — объединяющее событие, подтверждающее нашу любовь к Латвии», — говорит Эдгарс Кристапс Рупейкс, руководитель молодежной организации Нацблока.

Акция начнется в 14:00 со сбора на набережной Закюсала, после чего состоится совместный проезд по улицам Риги.

Завершение запланировано у культурного центра «Берги» в районе Берги, по адресу улица Бривибас, 455.

Участникам мероприятия предлагается прибыть на автомобилях или мотоциклах, украшенных латышскими национальными флагами.