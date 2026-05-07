Женщинам после 40 советуют меньше “убиваться” на кардио: фитнес-правила внезапно переписывают

В фитнес-мире всё чаще звучит фраза: “Женщины — не маленькие мужчины”. Её сделала популярной спортивный учёный доктор Стейси Симс. И спор вокруг этой идеи получился громким.

Суть проста и одновременно взрывоопасна: многие рекомендации по тренировкам десятилетиями строились на исследованиях, где главными участниками были мужчины. То есть люди, у которых нет менструального цикла, беременности, родов, перименопаузы и менопаузы. А потом эти советы просто распространяли на всех.

Теперь часть специалистов говорит: после 40 лет женщинам стоит особенно внимательно относиться не только к количеству тренировок, но и к их типу.

Самая обсуждаемая идея — не делать ставку только на привычное кардио средней интенсивности. То самое: долго бежать, долго крутить велотренажёр, долго “сжигать калории”. Вместо этого Симс предлагает женщинам в среднем возрасте больше внимания уделять силовым тренировкам, коротким интенсивным рывкам и обычной ходьбе.

Звучит почти как фитнес-ересь: меньше страданий на беговой дорожке — больше железа, коротких спринтов и прогулок.

Почему именно после 40? Этот возраст часто используют как условную границу, когда у многих женщин начинается перименопауза. Гормоны могут колебаться, восстановление меняется, мышцы и кости требуют большего внимания, а прежняя схема “меньше ешь — больше бегай” уже не всегда даёт тот результат, которого ждут.

Но здесь важно не превратить новый тренд в новую дубинку.

Не все специалисты согласны с резкими формулировками. Умеренное кардио никуда не исчезло из списка полезных вещей: оно важно для сердца, сосудов, выносливости, настроения и общего здоровья. Проблема скорее в другом — если женщина годами делает только кардио и боится силовых тренировок, она может недополучать то, что особенно важно с возрастом: мышечную силу, плотность костей и запас устойчивости на будущее.

Проще говоря, вопрос не в том, чтобы выбросить кроссовки. Вопрос в том, чтобы рядом с ними наконец поставить гантели.

В этом споре есть и культурная часть. Женщин долго учили “быть меньше”: худеть, сушиться, не занимать много места, не становиться “слишком накачанной”. А теперь им всё чаще говорят противоположное: поднимайте вес, становитесь сильнее, ешьте достаточно белка, не бойтесь мышц.

И это, пожалуй, самый заметный поворот. Фитнес после 40 всё меньше похож на наказание за съеденный десерт и всё больше — на подготовку к жизни, в которой хочется нормально двигаться, спать, носить сумки, подниматься по лестнице и не разваливаться от каждого неловкого движения.

Так что ответ на вопрос “надо ли женщинам тренироваться иначе?” пока не выглядит как одна универсальная инструкция. Но старый шаблон уже явно трещит.

Женщинам не обязательно бросать кардио. Но, возможно, пора перестать думать, что долгая дорожка в зале — главный и единственный путь к хорошей форме. Иногда самый взрослый фитнес-совет звучит неожиданно просто: меньше изматывать себя, больше становиться сильной.