Женщинам после 40 советуют меньше “убиваться” на кардио: фитнес-правила внезапно переписывают

Редакция PRESS 7 мая, 2026 14:27

Много лет фитнес выглядел довольно просто: хочешь быть здоровым — больше двигайся, бегай, крути педали, ходи в зал, считай шаги и не ленись. Но теперь в этой привычной схеме появился неудобный вопрос: а точно ли советы, по которым тренировались женщины, вообще писали с учётом женского тела?

В фитнес-мире всё чаще звучит фраза: “Женщины — не маленькие мужчины”. Её сделала популярной спортивный учёный доктор Стейси Симс. И спор вокруг этой идеи получился громким.

Суть проста и одновременно взрывоопасна: многие рекомендации по тренировкам десятилетиями строились на исследованиях, где главными участниками были мужчины. То есть люди, у которых нет менструального цикла, беременности, родов, перименопаузы и менопаузы. А потом эти советы просто распространяли на всех.

Теперь часть специалистов говорит: после 40 лет женщинам стоит особенно внимательно относиться не только к количеству тренировок, но и к их типу.

Самая обсуждаемая идея — не делать ставку только на привычное кардио средней интенсивности. То самое: долго бежать, долго крутить велотренажёр, долго “сжигать калории”. Вместо этого Симс предлагает женщинам в среднем возрасте больше внимания уделять силовым тренировкам, коротким интенсивным рывкам и обычной ходьбе.

Звучит почти как фитнес-ересь: меньше страданий на беговой дорожке — больше железа, коротких спринтов и прогулок.

Почему именно после 40? Этот возраст часто используют как условную границу, когда у многих женщин начинается перименопауза. Гормоны могут колебаться, восстановление меняется, мышцы и кости требуют большего внимания, а прежняя схема “меньше ешь — больше бегай” уже не всегда даёт тот результат, которого ждут.

Но здесь важно не превратить новый тренд в новую дубинку.

Не все специалисты согласны с резкими формулировками. Умеренное кардио никуда не исчезло из списка полезных вещей: оно важно для сердца, сосудов, выносливости, настроения и общего здоровья. Проблема скорее в другом — если женщина годами делает только кардио и боится силовых тренировок, она может недополучать то, что особенно важно с возрастом: мышечную силу, плотность костей и запас устойчивости на будущее.

Проще говоря, вопрос не в том, чтобы выбросить кроссовки. Вопрос в том, чтобы рядом с ними наконец поставить гантели.

В этом споре есть и культурная часть. Женщин долго учили “быть меньше”: худеть, сушиться, не занимать много места, не становиться “слишком накачанной”. А теперь им всё чаще говорят противоположное: поднимайте вес, становитесь сильнее, ешьте достаточно белка, не бойтесь мышц.

И это, пожалуй, самый заметный поворот. Фитнес после 40 всё меньше похож на наказание за съеденный десерт и всё больше — на подготовку к жизни, в которой хочется нормально двигаться, спать, носить сумки, подниматься по лестнице и не разваливаться от каждого неловкого движения.

Так что ответ на вопрос “надо ли женщинам тренироваться иначе?” пока не выглядит как одна универсальная инструкция. Но старый шаблон уже явно трещит.

Женщинам не обязательно бросать кардио. Но, возможно, пора перестать думать, что долгая дорожка в зале — главный и единственный путь к хорошей форме. Иногда самый взрослый фитнес-совет звучит неожиданно просто: меньше изматывать себя, больше становиться сильной.

Комментарии (0)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

