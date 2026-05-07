Покупайте местное! Экономист назвал сумму, которую Латвия теряет на импортных продуктах (2)

Редакция PRESS 7 мая, 2026 17:37

Бизнес 2 комментариев

Если жители Латвии будут чаще выбирать местные продукты вместо импортных, экономика страны сможет дополнительно получать более полумиллиарда евро ежегодно. Об этом заявил главный экономист Citadele Карлис Пургайлис.

По данным Rimi Latvia, жители страны тратят на продукты около 2,9 млрд евро в год, однако товары латвийских производителей составляют лишь примерно 1,2 млрд евро — менее половины общего объёма.

Пургайлис отметил, что покупка местных продуктов помогает сохранять деньги внутри экономики страны: предприятия выплачивают зарплаты, создают рабочие места и инвестируют в развитие.

По его оценке, если заменить хотя бы один-два импортных товара из каждых пяти на продукцию местных производителей, экономика Латвии могла бы дополнительно получить от 330 до 570 млн евро в год. Это также позволило бы создать до 13 тысяч новых рабочих мест и увеличить поступления в бюджет на 78–136 млн евро.

Экономист подчеркнул, что полностью отказаться от импорта невозможно, однако даже небольшое изменение покупательских привычек может существенно поддержать экономику страны.

Комментарии (2)
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

