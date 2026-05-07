По данным Rimi Latvia, жители страны тратят на продукты около 2,9 млрд евро в год, однако товары латвийских производителей составляют лишь примерно 1,2 млрд евро — менее половины общего объёма.

Пургайлис отметил, что покупка местных продуктов помогает сохранять деньги внутри экономики страны: предприятия выплачивают зарплаты, создают рабочие места и инвестируют в развитие.

По его оценке, если заменить хотя бы один-два импортных товара из каждых пяти на продукцию местных производителей, экономика Латвии могла бы дополнительно получить от 330 до 570 млн евро в год. Это также позволило бы создать до 13 тысяч новых рабочих мест и увеличить поступления в бюджет на 78–136 млн евро.

Экономист подчеркнул, что полностью отказаться от импорта невозможно, однако даже небольшое изменение покупательских привычек может существенно поддержать экономику страны.