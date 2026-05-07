На севере Украины горит лес, к которому нет доступа

В "Северном лесном офисе" пояснили, что из-за чрезвычайно сложной ситуации с безопасностью полноценная ликвидация пожара пока невозможна. В частности, над территорией постоянно фиксируют российские беспилотники, что создает прямую угрозу для работников офиса и спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. "Лесоводы и спасатели осуществляют постоянное наблюдение за ситуацией и проводят работы по отгораживанию пожара на более безопасном расстоянии от границы", - подчеркивают в сообщении.