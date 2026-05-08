Дроны над Латвией засекли, но сбивать не стали: военные объяснили почему

Оружие не было применено, так как не было уверенности в том, что не пострадают мирные жители или инфраструктура, пояснил Лещинскис.

«Была задействована миссия по патрулированию воздушного пространства — в воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», — сказал бригадный генерал.

Лещинскис сообщил, что в ночь на четверг, 7 мая, было зафиксировано проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии.

«Конкретно было зафиксировано как минимум три таких случая, однако факты все еще проверяются как нашими сенсорами, так и на основе другой имеющейся у нас информации», — отметил Лещинскис.

«В целом мы активно работаем над созданием многоуровневой системы противовоздушной обороны. К сожалению, не все возможно сделать так быстро, как хотелось бы — многие вещи, которые мы заказываем и закупаем, поступают через год или полтора. Процесс дальнейшего развития противовоздушной обороны начат, но это потребует времени», — признал Лещинскис.

Министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») заявил, что Латвия приобрела дроны-перехватчики.

«Поступит около 500 дронов-перехватчиков, наши оборонные возможности будут усилены», — сказал Спрудс.