LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Дроны над Латвией засекли, но сбивать не стали: военные объяснили почему

Редакция PRESS 8 мая, 2026 09:07

LETA

В ночь на 7 мая беспилотные летательные аппараты, вошедшие в воздушное пространство Латвии, были обнаружены радарами, однако их сбить было невозможно, так как это не соответствовало бы всем критериям безопасности, заявил на пресс-конференции по инцидентами с дронами в Латгалии замначальника Объединенного штаба НВС по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгил Лещинскис, пишет LSM.

Оружие не было применено, так как не было уверенности в том, что не пострадают мирные жители или инфраструктура, пояснил Лещинскис.

«Была задействована миссия по патрулированию воздушного пространства — в воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», — сказал бригадный генерал.

Лещинскис сообщил, что в ночь на четверг, 7 мая, было зафиксировано проникновение иностранных беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии.

«Конкретно было зафиксировано как минимум три таких случая, однако факты все еще проверяются как нашими сенсорами, так и на основе другой имеющейся у нас информации», — отметил Лещинскис.

«В целом мы активно работаем над созданием многоуровневой системы противовоздушной обороны. К сожалению, не все возможно сделать так быстро, как хотелось бы — многие вещи, которые мы заказываем и закупаем, поступают через год или полтора. Процесс дальнейшего развития противовоздушной обороны начат, но это потребует времени», — признал Лещинскис.

Министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») заявил, что Латвия приобрела дроны-перехватчики.

«Поступит около 500 дронов-перехватчиков, наши оборонные возможности будут усилены», — сказал Спрудс.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

