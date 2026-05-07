Европа открывает “дом престарелых” для слонов

Первыми жительницами станут две африканские слонихи — Джули и Кариба. Обеим уже за сорок.

Джули называют последним цирковым слоном Португалии. Её ещё в 1988 году приобрёл португальский цирк у немецкого зоопарка, и десятилетиями она была частью цирковой семьи. Теперь, после вступления в силу запрета на диких животных в цирках, для неё нашли новое место.

Кариба переедет из бельгийского зоопарка. Она тоже прожила много лет в неволе и в последнее время находилась одна. Для слонов это особенно тяжело: эти животные умны, социальны, хорошо помнят связи и обычно не рассчитаны на жизнь в одиночестве.

Новый дом для них строит благотворительная организация Pangea в регионе Алентежу — примерно в 200 километрах от Лиссабона, недалеко от границы с Испанией. Раньше здесь было скотоводческое ранчо. Теперь территорию постепенно превращают в природный заповедник.

Сначала слонам отдадут 28 гектаров. Потом, если удастся собрать деньги, пространство расширят до 405 гектаров. В таком формате здесь смогут жить уже десятки животных.

И важная деталь: это не будет туристический парк. Посетителей туда пускать не планируют. Цель не в том, чтобы люди снова смотрели на слонов, а в том, чтобы сами слоны получили максимально спокойную и естественную жизнь.

В Европе до сих пор сотни слонов живут в неволе. По данным, приведённым The Guardian, около 600 животных остаются в зоопарках и цирках, 36 слонов живут в одиночестве в европейских зоопарках, а около 40 всё ещё используются в цирковых представлениях.

Проблема в том, что запретить циркам держать таких животных легче, чем реально найти им новое место. Слона нельзя просто “отдать в хорошие руки”. Ему нужны огромная территория, специалисты, ветеринары, безопасная перевозка, подходящий климат и возможность жить рядом с совместимыми животными.

У Джули переход получился относительно мягким: её нынешние владельцы согласились на переезд добровольно. Директор цирка Cardinali Витор Угу Кардинали признал, что решение было нелёгким, потому что слониха десятилетиями была частью их жизни, но назвал его правильным для самой Джули.

У этой истории есть ещё один неожиданный поворот. Слоны в Португалии будут не просто “доживать”. Организаторы хотят, чтобы они помогали восстанавливать природу бывшего ранчо. В дикой природе слоны много ходят, ломают ветви, расчищают проходы, разносят семена и меняют ландшафт вокруг себя.

Когда-то родственники современных слонов действительно жили на территории Иберийского полуострова. Примерно 40 тысяч лет назад здесь бродили прямобивневые слоны. Теперь их далёкие африканские родственницы возвращаются в этот ландшафт уже в другом статусе — не как дикие хозяева Европы, а как спасённые гиганты.

Получается почти сказочная развязка для животных, чья жизнь десятилетиями проходила по человеческому расписанию: арена, вольер, перевозка, клетка, одиночество. Теперь — земля, тишина, вода, другие слоны и никто не требует трюков.