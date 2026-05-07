«Я также проведу проверку»: премьер недовольна запоздалым оповещением в Резекне

Об этом премьер заявила журналистам после заседания Совета по кризисному управлению, которое она созвала в связи с вторжением дронов в Латгале.

Как подчеркнула Силиня, подобные случаи являются следствием войны России в Украине, и нужно быть готовыми к тому, что такие инциденты будут повторяться.

Глава правительства отметила, что система оповещения сегодня сработала, но ее не устраивает ситуация, что она была задействована уже после падения дрона на базе нефтепродуктов в Резекне. В связи с этим Силиня потребовала объяснений у министра обороны Андриса Спрудса.

Глава Минобороны на пресс-конференции в Резекне заявил, что вопрос о том, не было ли оповещение по сотовой сети запоздалым, является обоснованным.

"Я также проведу проверку и поручу провести ее в рамках вооруженных сил, чтобы оценить, что сработало, а что нет", - сказал Спрудс.

В то же время он отметил, что оповещение по сотовой сети возможно после обобщения "определенного набора информации". По словам министра, каждую ночь поступает много информации, но вряд ли оповещение следует рассылать "ежеминутно".

Министр экономики Виктор Валайнис на заседании Совета по кризисному управлению заверил, что в связи с инцидентом на объекте в Резекне никаких последствий для безопасности государственных нефтяных резервов не будет.

Силиня со своей стороны выразила мнение, что подобные ситуации в целом закаляют общество. Она считает, что самоуправления в связи с инцидентами отреагировали достаточно быстро и приняли правильные решения. Планируется, что на государственном уровне могут быть разработаны дополнительные принципы, чтобы у самоуправлений было еще больше свободы действий в подобных ситуациях.

Как подчеркнула премьер, очень важно, чтобы в подобных ситуациях жители следили за официальными источниками информации, а не за информацией, распространяемой в социальных сетях, так как она часто является ложной.

Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время известно о двух упавших дронах - один упал на нефтебазе в Резекне, а поиски второго еще ведутся.

Как сообщил министр внутренних дел Рихардс Козловскис, по имеющейся информации, он мог упасть в отдаленном, малонаселенном месте в Резекненском крае.

По словам главы МВД, по-видимому, дроны не были направлены на конкретные объекты. Министр пока не смог прокомментировать, были ли это украинские дроны.