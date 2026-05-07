«Я также проведу проверку»: премьер недовольна запоздалым оповещением в Резекне

Редакция PRESS 7 мая, 2026 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня недовольна тем, что оповещение по сотовой сети о падении дрона на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне было разослано только после того, как инцидент уже произошел.

Об этом премьер заявила журналистам после заседания Совета по кризисному управлению, которое она созвала в связи с вторжением дронов в Латгале.

Как подчеркнула Силиня, подобные случаи являются следствием войны России в Украине, и нужно быть готовыми к тому, что такие инциденты будут повторяться.

Глава правительства отметила, что система оповещения сегодня сработала, но ее не устраивает ситуация, что она была задействована уже после падения дрона на базе нефтепродуктов в Резекне. В связи с этим Силиня потребовала объяснений у министра обороны Андриса Спрудса.

Глава Минобороны на пресс-конференции в Резекне заявил, что вопрос о том, не было ли оповещение по сотовой сети запоздалым, является обоснованным.

"Я также проведу проверку и поручу провести ее в рамках вооруженных сил, чтобы оценить, что сработало, а что нет", - сказал Спрудс.

В то же время он отметил, что оповещение по сотовой сети возможно после обобщения "определенного набора информации". По словам министра, каждую ночь поступает много информации, но вряд ли оповещение следует рассылать "ежеминутно".

Министр экономики Виктор Валайнис на заседании Совета по кризисному управлению заверил, что в связи с инцидентом на объекте в Резекне никаких последствий для безопасности государственных нефтяных резервов не будет.

Силиня со своей стороны выразила мнение, что подобные ситуации в целом закаляют общество. Она считает, что самоуправления в связи с инцидентами отреагировали достаточно быстро и приняли правильные решения. Планируется, что на государственном уровне могут быть разработаны дополнительные принципы, чтобы у самоуправлений было еще больше свободы действий в подобных ситуациях.

Как подчеркнула премьер, очень важно, чтобы в подобных ситуациях жители следили за официальными источниками информации, а не за информацией, распространяемой в социальных сетях, так как она часто является ложной.

Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время известно о двух упавших дронах - один упал на нефтебазе в Резекне, а поиски второго еще ведутся.

Как сообщил министр внутренних дел Рихардс Козловскис, по имеющейся информации, он мог упасть в отдаленном, малонаселенном месте в Резекненском крае.

По словам главы МВД, по-видимому, дроны не были направлены на конкретные объекты. Министр пока не смог прокомментировать, были ли это украинские дроны.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

