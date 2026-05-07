В Латвии есть деньги на науку? Объявлен открытый конкурс с многомиллионной поддержкой

Цель программы - укрепление научной деятельности и поддержка фундаментальных и прикладных исследований в различных областях, которые способствуют новым знаниям, развитию исследовательских компетенций и участию латвийских ученых в международных проектах и программах.

В рамках конкурса предусмотрена поддержка в размере 18,08 млн евро для проектов в области естественных и социально-гуманитарных наук. Проекты можно будет реализовать в течение трех лет.

В программе могут участвовать латвийские научные учреждения, зарегистрированные в Регистре научных учреждений и соответствующие статусу исследовательской организации. Срок подачи проектов - до 8 июня.

В этом году введен ряд изменений в оценку и администрирование проектов. В дальнейшем планируется выяснять общественное мнение об актуальных проблемах, по которым необходимы исследования, однако оно будет носить консультативный характер, и за учеными по-прежнему сохранится свобода выбора тем исследований.

Проекты, как и прежде, будут оцениваться независимыми международными экспертами, и финансирование будет предоставлено только по тем заявкам, которые получат наивысшие оценки. Также больше внимания будет уделяться не только идеям и методологии исследований, но и их потенциальному влиянию на развитие науки и общество в целом.