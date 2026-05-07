«Достаточно одного падения»: в Детской больнице рекордный наплыв пациентов

Во вторник за медицинской помощью обратились 286 детей — это самый высокий показатель за один день за последние годы. Более 100 пациентов поступили в травматологическое отделение с ушибами, переломами рук, ног, спины и носа, а также с травмами головы.

Особое беспокойство у врачей вызывают случаи травм головы у детей младше трех лет, поскольку даже незначительное падение в таком возрасте может привести к серьезным последствиям.

В больнице напоминают, что шлем обязателен для детей до 16 лет при езде на велосипеде и для подростков до 17 лет при использовании электросамокатов. Медики также советуют пользоваться защитой и взрослым.

Главный врач Центра неотложной помощи Детской больницы Даце Баркевича подчеркивает:

«Достаточно одного неудачного падения, чтобы травма имела последствия на всю жизнь, но шлем — один из самых простых и эффективных способов защитить ребенка. Мы призываем родителей обеспечить своих детей удобным и подходящим защитным снаряжением, чтобы катание на велосипеде, самокате, роликах или электросамокате было максимально безопасным».

Кроме травм при катании, в теплое время года одной из частых причин обращений становятся и батуты. Чаще всего дети получают травмы рук, ног и головы, а иногда последствия оказываются серьезными и долгосрочными.

В Детской больнице призывают родителей воспринимать меры безопасности не как формальность, а как необходимое условие для сохранения здоровья детей.