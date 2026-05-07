Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Достаточно одного падения»: в Детской больнице рекордный наплыв пациентов

Редакция PRESS 7 мая, 2026 20:08

После продолжительных праздничных выходных в отделение неотложной помощи Детской больницы поступило рекордное число пациентов. Как сообщила представитель больницы Лива Сеглиня, резко выросло количество детей с травмами, полученными во время активного отдыха на улице — при катании на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения, зачастую без шлемов.

Во вторник за медицинской помощью обратились 286 детей — это самый высокий показатель за один день за последние годы. Более 100 пациентов поступили в травматологическое отделение с ушибами, переломами рук, ног, спины и носа, а также с травмами головы.

Особое беспокойство у врачей вызывают случаи травм головы у детей младше трех лет, поскольку даже незначительное падение в таком возрасте может привести к серьезным последствиям.

В больнице напоминают, что шлем обязателен для детей до 16 лет при езде на велосипеде и для подростков до 17 лет при использовании электросамокатов. Медики также советуют пользоваться защитой и взрослым.

Главный врач Центра неотложной помощи Детской больницы Даце Баркевича подчеркивает:
«Достаточно одного неудачного падения, чтобы травма имела последствия на всю жизнь, но шлем — один из самых простых и эффективных способов защитить ребенка. Мы призываем родителей обеспечить своих детей удобным и подходящим защитным снаряжением, чтобы катание на велосипеде, самокате, роликах или электросамокате было максимально безопасным».

Кроме травм при катании, в теплое время года одной из частых причин обращений становятся и батуты. Чаще всего дети получают травмы рук, ног и головы, а иногда последствия оказываются серьезными и долгосрочными.

В Детской больнице призывают родителей воспринимать меры безопасности не как формальность, а как необходимое условие для сохранения здоровья детей.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

23:10

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

19:52

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

19:18

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

19:17

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

17:02

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

16:52

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

16:33

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

