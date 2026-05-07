Зеленский: Украина «справедливо» ответит на российские удары

7 мая, 2026 16:48

Мир 0 комментариев

По словам украинского президента, Россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь. "В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные санкции", - заявил Владимир Зеленский.

Накануне объявленного Россией одностороннего "перемирия", которое должно действовать 8 и 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский повторил, что украинские военные будут "зеркально" отвечать на российские удары. Он рассказал, что только в четверг, 7 мая, Россией было выпущено около 100 ударных дронов и нанесены десятки авиаударов по Украине. По словам Зеленского, это "свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня", которое Киев в одностороннем порядке объявил с 6 мая. "Единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, - это кратковременная тишина на Красной площади", - написал президент в своем Telegram-канале.

"Украина будет действовать справедливо - со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные санкции, а в ответ на готовность России перейти к дипломатии мы пойдем по пути дипломатии", - заявил Зеленский.

 Зеленский рассказал о работе "дальнобойных санкций" в Перми

В следующем посте он написал, что украинские "дальнобойные санкции" в четверг были применены, в частности, в 1500 км от границы - в российском городе Пермь, где местные власти сообщили об ударе дронов по одному из промышленных предприятий. "Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, - а также в Екатеринбурге - почти 2 тысячи километров. Чувствовали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях", - указал Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина неоднократно предлагала руководству РФ двигаться навстречу миру. "В ответ получили лишь новые российские удары. Следовательно, именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", - подчеркнул Зеленский.

В начале мая Россия заявила, что, по решению президента Владимира Путина, в одностороннем порядке объявляет "перемирие в честь празднования Дня Победы" на 8 и 9 мая. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше - c полуночи 6 мая - если Россия поступит так же. Он подчеркнул, что считает "человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины". Днем 6 мая Зеленский обвинил Россию в нарушении "режима тишины" и предупредил, что Украина будет "действовать зеркально".

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

