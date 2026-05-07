Зеленский: Украина «справедливо» ответит на российские удары

Накануне объявленного Россией одностороннего "перемирия", которое должно действовать 8 и 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский повторил, что украинские военные будут "зеркально" отвечать на российские удары. Он рассказал, что только в четверг, 7 мая, Россией было выпущено около 100 ударных дронов и нанесены десятки авиаударов по Украине. По словам Зеленского, это "свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня", которое Киев в одностороннем порядке объявил с 6 мая. "Единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, - это кратковременная тишина на Красной площади", - написал президент в своем Telegram-канале.

"Украина будет действовать справедливо - со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные санкции, а в ответ на готовность России перейти к дипломатии мы пойдем по пути дипломатии", - заявил Зеленский.

Зеленский рассказал о работе "дальнобойных санкций" в Перми

В следующем посте он написал, что украинские "дальнобойные санкции" в четверг были применены, в частности, в 1500 км от границы - в российском городе Пермь, где местные власти сообщили об ударе дронов по одному из промышленных предприятий. "Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, - а также в Екатеринбурге - почти 2 тысячи километров. Чувствовали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях", - указал Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина неоднократно предлагала руководству РФ двигаться навстречу миру. "В ответ получили лишь новые российские удары. Следовательно, именно поэтому украинские дальнобойные санкции движутся навстречу отдаленным российским точкам, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", - подчеркнул Зеленский.

В начале мая Россия заявила, что, по решению президента Владимира Путина, в одностороннем порядке объявляет "перемирие в честь празднования Дня Победы" на 8 и 9 мая. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь раньше - c полуночи 6 мая - если Россия поступит так же. Он подчеркнул, что считает "человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины". Днем 6 мая Зеленский обвинил Россию в нарушении "режима тишины" и предупредил, что Украина будет "действовать зеркально".