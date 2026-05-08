В социальной сети Х опубликовано видео, в котором депутат Рижской думы Артурс Клебахс возмущается возможным "циничным обманом", с которым столкнулся в одной из крупных торговых сетей Латвии.

"Внимание, возможный обман покупателей! В магазине Rimi под маркировкой «LATVIJAS PRODUKTS» продается сыр украинского происхождения. Упаковку осуществляет AS Cesvaines Piens," - сообщает он и демонстрирует этикетку продукта, на котором написано, что сыр произведен в Украине. В Латвии он был только упакован и распространяется дальше уже как латвийский.

"Начинаем прятать украинский сыр, возможно, и другие продукты под латвийской этикеткой как местный продукт," - отмечает он и задается вопросом: как теперь должны чувствовать себя местные производители, которые соблюдают все стандарты и нормы Евросоюза?

В комментариях согласны, что латвийский сыр стал уже не тот, что раньше:

- Это уже введение потребителя в заблуждение. Я уже давно стараюсь по возможности не покупать сыр, произведенный в Латвии. Совсем не нравится на вкус. Возможное вступление Украины в ЕС станет сильным ударом для большинства местных производителей и поставщиков. Рынок сладостей уже сейчас фактически захвачен.

- Все продукты испортились, даже знаменитый «вонючий» латвийский сыр стал никаким — ни запаха, ни вкуса!

Некоторе время назад на тему вкусовых свойств сыра в ироничной манере высказался и известный карикатурист Гатис Шлюка в своей социальной сети, заметивший на полках в магазинах "сыр с молочным вкусом". Иными словами - сыр со вкусом сыра. Его замечание поддержали не менее остроумным комментарием, что рядом продается и "колбаса со вкусом мяса"