«Сыр со вкусом сыра»: просто клеится наклейка и выдаётся за местный продукт (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 10:22

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

В социальных сетях разгорелась дискуссия насчет латвийского сыра, который на самом деле оказался вовсе не латвийским. Особое возмущение вызвало то, что на ценнике указана страна производитель Латвия, но на самом деле продукт произведен далеко за границами страны.

В социальной сети Х опубликовано видео, в котором депутат Рижской думы Артурс Клебахс возмущается возможным "циничным обманом", с которым столкнулся в одной из крупных торговых сетей Латвии.

"Внимание, возможный обман покупателей! В магазине Rimi под маркировкой «LATVIJAS PRODUKTS» продается сыр украинского происхождения. Упаковку осуществляет AS Cesvaines Piens," - сообщает он и демонстрирует этикетку продукта, на котором написано, что сыр произведен в Украине. В Латвии он был только упакован и распространяется дальше уже как латвийский.

"Начинаем прятать украинский сыр, возможно, и другие продукты под латвийской этикеткой как местный продукт," - отмечает он и задается вопросом: как теперь должны чувствовать себя местные производители, которые соблюдают все стандарты и нормы Евросоюза?

В комментариях согласны, что латвийский сыр стал уже не тот, что раньше:

- Это уже введение потребителя в заблуждение. Я уже давно стараюсь по возможности не покупать сыр, произведенный в Латвии. Совсем не нравится на вкус. Возможное вступление Украины в ЕС станет сильным ударом для большинства местных производителей и поставщиков. Рынок сладостей уже сейчас фактически захвачен.

- Все продукты испортились, даже знаменитый «вонючий» латвийский сыр стал никаким — ни запаха, ни вкуса!

Некоторе время назад на тему вкусовых свойств сыра в ироничной манере высказался и известный карикатурист Гатис Шлюка в своей социальной сети, заметивший на полках в магазинах "сыр с молочным вкусом". Иными словами - сыр со вкусом сыра. Его замечание поддержали не менее остроумным комментарием, что рядом продается и "колбаса со вкусом мяса"

 

Комментарии (2)
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

